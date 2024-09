Abogado de Alberto Fujimori cuestiona que procurador quiera continuar con Caso Pativilca: "El expresidente falleció siendo inocente"

Elio Riera señaló que ha pedido archivar el proceso tras la muerte del exmandatario. Sin embargo, manifestó que la Procuraduría insiste con la demanda de reparación civil.

Elio Riera, abogado del fallecido Alberto Fujimori, aseguró que ha pedido el archivamiento del proceso seguido en contra su cliente por el caso Pativilca. Sin embargo, criticó que aún no se concrete esta solicitud.

"Van dos audiencias del caso Pativilca donde se ha solicitado la extinción de la acción penal; sin embargo, el procurador, en su teoría, sostiene que debe mantenerse abierta la investigación porque deben limitarse los alcances de la responsabilidad civil y yo entiendo que no. El expresidente falleció siendo inocente, no hay ninguna condena", expresó en el programa 'Nunca es Tarde' de RPP.

"Con mucha pena no pude realizar la excepción de prescripción con esta ley que dio el Congreso, donde buscábamos el archivo del caso, pero ya están dadas las cosas y esperemos que la sala pueda resolver próximamente el caso como todos los demás procesos", indicó.

Riera informó que todo el trabajo que hizo con Fujimori fue ad honorem. En ese sentido, dijo estar honrado de haber trabajado a su lado en los procesos penales.

"Jamás le pedí a Alberto Fujimori ningún sol. Yo llegué por mi gran amigo Hiro Fujimori y agradezco el honor que tuve del expresidente de ser su abogado", añadió.

"Nunca me retiraron de la casa"

Elio Riera también descartó la versión que dio la semana pasada Alejandro Aguinaga, quien aseguró que habían retirado al abogado de la casa donde estaba Alberto Fujimori por el tuit que publicó anunciando el deceso del expresidente antes que lo hiciera su familia. Sin embargo, reconoció que cometió un error cuando escribió ese mensaje en sus redes sociales.

"Los señores nunca me dijeron a mí que me retire, pero en verdad no entraré en confrontaciones con el doctor Aguinaga. Es una persona que ha tenido gran aprecio y nadie lo puede desconocer, mucho menos diré algo negativo de la congresista Moyano, yo he sido su abogado", indicó.