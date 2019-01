Alberto Fujimori está estable, lo que permitirá su reingreso en un establecimiento penal. | Fuente: Andina

La Corte Suprema de Justicia de Perú pedirá este lunes al Instituto Nacional Penitenciario (INPE) que defina, en un plazo de 48 horas, la cárcel donde será recluido el expresidente Alberto Fujimori, informó este sábado el Poder Judicial. En el recinto que se decida, continuará "con su tratamiento ambulatorio, tal como lo recomienda la Junta Médica".

El informe de la junta de especialistas del Instituto de Medicina Legal, que evaluó a Alberto Fujimori el miércoles pasado en una clínica particular, indicó que "el paciente se encuentra en condiciones estables, por lo que podría recibir tratamiento en forma ambulatoria". La semana pasada, la Corte Suprema ordenó que se evalúe la salud de Alberto Fujimori, de 80 años, para determinar cuándo podrá seguir cumpliendo su condena de 25 años.

El tribunal solicitó, además, que la clínica Centenario indique cuándo se dará de alta a Alberto Fujimori, quien está internado desde el 3 de octubre de 2018, cuando un juez dejó sin efecto el indulto que le otorgó el expresidente Pedro Pablo Kuczynski en diciembre de 2017. El exmandatario (1990-2000) fue sentenciado en el 2009, tras ser extraditado de Chile, a donde llegó de Japón en 2007, por delitos considerados de lesa humanidad y de corrupción.

#LoÚltimo | Sala Penal Especial de la Corte Suprema oficiará al Inpe, este lunes a primera hora, para que señale en un plazo de 48 horas el establecimiento penal donde el sentenciado Alberto Fujimori continúe con su tratamiento ambulatorio, tal como lo recomienda la Junta Médica. pic.twitter.com/ExaVox92Mm — Poder Judicial Perú (@Poder_Judicial_) January 19, 2019

Evaluación

Alberto Fujimori ha permanecido en la clínica mientras se espera que se resuelva una apelación que ha presentado a la anulación de su indulto. En noviembre pasado, el INPE elaboró un primer informe médico que señaló que el exprsidente padece de hipertensión arterial no controlada, problemas cardiacos, fibrilación auricular paroxística y cardiopatía coronaria crónica. Sin embargo, ese documento no precisó que su salud se encuentre gravemente amenazada, por lo que los familiares de las víctimas de los delitos por los que fue condenado cuestionaron que no fuera llevado a una prisión.

En el informe de esta semana, se remarcó que el INPE debe confirmar qué prisión tiene las condiciones para "continuar su tratamiento", ya que se debe asegurar "la administración de su medicación, controles médicos periódicos y la posibilidad de traslado a un centro asistencial de manera inmediata en caso de presentarse episodios intercurrentes o signos de alarma".

El abogado Carlos Rivera, defensor de los familiares de las víctimas, sostuvo que la permanencia del exmandatario en la clínica "está llegando a su fin". Añadió que el informe de la junta medica "establece las condiciones de salud que siempre tuvo" y que "le fueron garantizados" en el penal de la Policía del distrito limeño de Ate en el que cumplía su condena, al que consideró que debe regresar.

"Como sabemos, es probablemente el penal con mejores condiciones no solo del Perú, sino de América Latina", enfatizó. Carlos Rivera también dijo que la clínica "ha estado encubriendo" el verdadero estado de salud de Fujimori y "ha estado ayudando o participando en un hecho que legalmente se puede tipificar como resistencia a la autoridad".

(Con información de EFE)