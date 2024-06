Aldo Vásquez: "La Junta Nacional de Justicia está prácticamente paralizada y no puede actuar"

Aldo Vásquez, miembro suspendido en la Junta Nacional de Justicia, dijo esperar que en los próximos días se resuelva la medida de amparo que presentó tanto él como su colega Inés Tello. En ese sentido, reiteró sus críticas contra la decisión del TC de dejar en suspensión la reposición de ambos funcionarios al JNJ.

"La Junta Nacional de Justicia está prácticamente paralizada, no puede actuar porque falta de quórum pues faltan dos miembros. En algunos casos se pudo actuar porque son remanentes. Son informes instructores que ya habían presentado la doctora Tello o quién habla. Entonces esos son los únicos casos que se pueden resolver", comentó en el programa 'Las Cosas Como Son' de RPP.

Vásquez recordó que una decisión del Tribunal Constitucional dejó en suspenso su reposición hasta que sea la sala constitucional y social de la Corte Suprema la que se pronuncie sobre la medida cautelar. En ese sentido, lamentó que el canal Justicia TV no transmitiera la audiencia de este martes donde expuso sus argumentos.

"Hay una demanda competencial que termina afectando a la JNJ, ha afectado a la ONPE, a la RENIEC, cuyos titulares no han podido pasar por una renovación regular de sus cargos. Habría sido muy importante que la audiencia se pudiese ver. Yo francamente no lo comprendo porque no creo realmente que haya esta mañana una materia de tanto interés público como esa y no por la situación personal de dos miembros sino por la afectación a varias instituciones del estado", remarcó.

Decisión del TC

El Tribunal Constitucional (TC) resolvió restablecer el pasado 25 de abril la inhabilitación de los magistrados Aldo Vásquez e Inés Tello de sus cargos en la Junta Nacional de Justicia (JNJ), la cual fue dispuesta por el Congreso.



Dicha sanción del Parlamento había quedado suspendida por la Primera Sala Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima, hasta que se emita una resolución definitiva, en última instancia, en el proceso principal.

No obstante, el TC dispuso declarar fundada en parte la solicitud de medida cautelar formulada por el Congreso, y suspendió el fallo del Poder Judicial (PJ) "hasta que la Sala de Derecho Social y Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (...) resuelva el recurso de apelación interpuesto por el Congreso".