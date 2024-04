Magistrado del TC cuestiona resolución que suspendió reposición de Inés Tello y Aldo Vásquez: "No lo comprendo"

Judiciales Manuel Monteagudo cuestionó la decisión de sus colegas de suspender la reposición de Aldo Vásquez e Inés Tello en la JNJ

El pasado 25 de abril, el Tribunal Constitucional (TC) resolvió declarar fundada en parte la medida cautelar presentada por el Congreso contra el Poder Judicial por disponer la reincorporación de los magistrados Inés Tello y Aldo Vásquez a la Junta Nacional de Justicia (JNJ), quienes habían sido inhabilitados por el Legislativo.

La resolución contó con los votos de cinco magistrados, mientras que los tribunos Domínguez Haro y Monteagudo Valdez tuvieron votos singulares respecto a suspender la reincorporación de Tello y Vásquez como titulares de la JNJ.

En ese sentido, Manuel Monteagudo, en diálogo con RPP, explicó cuál fue su parecer respecto a dicha medida cautelar y cuestionó la decisión mayoritaria de sus colegas.

"Yo no termino de comprender"

Manuel Monteagudo dijo no comprender el voto en mayoría de los cinco tribunos, toda vez que, en una resolución anterior, "han admitido la posibilidad de que no hay zonas exentas de control incluyendo los procesos políticos".

"Ellos mismos han admitido la posibilidad de que no hay zonas exentas de control, incluyendo los procesos políticos. ¿Por qué lo han hecho? Si uno mira su argumentación, esta gira en torno de que hay procesos políticos absolutamente puros, que sobre ellos hay la imposibilidad de entrar a garantizar derechos", señaló.

"No termino de comprender porque, justamente, lo que se discute, admitido por el propio tribunal, es derechos fundamentales por la afectación del debido proceso. Yo no termino de comprender", resaltó.

En ese sentido, consideró que la decisión de la sala de la Corte Superior de Justicia de Lima, que ordenó la suspensión temporal de la inhabilitación de Vásquez y Tello en la JNJ, estaba correctamente motivada.

"Aquí me parece que los jueces han enfrentado un pedido cautelar y han emitido una resolución con motivación. Si uno mira la cautelar que dictó la sala superior, va a ver que hay una argumentación, no es una arbitrariedad ciega. Si estuviéramos frente a algo insostenible, no habría duda en otorgar la cautelar (al Congreso)", resaltó.

"Se da una cautelar y esta se mantiene hasta el final en que se resuelve el asunto de fondo. Si ocurriera una cosa abrupta, arbitraria, que los jueces de la Corte Superior han hecho una cosa escandalosa, bueno sí, pero esto no ha ocurrido. Ha habido una fundamentación, una urgencia, hay personas que han sido inhabilitadas por 10 años, son ciudadanos como todos nosotros", añadió.

Asimismo, Monteagudo Valdez consideró que el TC ha detenido "una medida de emergencia" dictada por el Poder Judicial, prefiriendo una "discusión teórica" antes que la protección de los derechos fundamentales de los magistrados de la JNJ.

"Lo que ha hecho la mayoría del TC es detener esa medida de emergencia, porque entiende que hay una emergencia superior (…) El código está diciendo que ya se dictó una cautelar y esto va a terminar cuando termine el juicio. Yo no estoy de acuerdo con lo que se ha propuesto, que esperemos que la Corte Suprema resuelva la apelación (…) Esa no es la institucionalidad constitucional que hemos creado en el país", indicó.

"Yo digo en mi voto al final que (...) se está prefiriendo una discusión teórica sobre competencias que no se van a afectar versus derechos fundamentales de las personas en un examen preliminar. Tenemos que preferir a la persona humana, que es el fin supremo de la Constitución", puntualizó.