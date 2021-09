Fiscalía estadounidense sustentó el pedido de extradición de Alejandro Toledo

Luego de casi dos horas de audiencia, el juez de los Estados Unidos Thomas Hixson escuchó la solicitud de extradición del expresidente Alejandro Toledo, hecha por la Fiscalía de este país, luego de que el exmandatario realizara un pedido abierto al magistrado para que sustente el motivo por el cual no debería de ser retornado al país.

"No es posible decir que Toledo no sabía de la coima cuando Barata indica que hubo intercambio de dinero y hubo transacciones para que Toledo pagara las hipotecas de las casas en Perú (...) Hay causa probable. La Corte tendría que debatir, de manera impropia, si los testimonios son o no creíbles. Solicito que se apruebe la extradición de Toledo y se envíe el documento a la Secretaría de Estado", señaló la fiscal Haciski antes de que el juez diera por concluida la audiencia.

Al inicio de la audiencia, el juez Thomas Hixson preguntó a las partes si existía alguna nueva evidencia en el caso, aparte de la que se encuentra presente en el cuadernillo de extradición original del 2019 y la actualización de agosto de este año; sin embargo, la fiscal estadounidense no entró en mayores detalles.

Por su parte, el abogado de Alejandro Toledo intentó hacer mención a unos documentos que presentó en días pasados con los que intenta demostrar presuntas contradicciones entre los testimonios de este caso, principalmente las declaraciones de Josef Maiman y Jorge Barata como colaboradores eficaces, con la finalidad de deslegitimar estas versiones.

En respuesta, la fiscal Rebecca Haciski, quien representa a la Fiscalía de los Estados Unidos, precisó que este proceso de extradición que lleva a cabo la Corte del Distrito Norte de California no puede ser una versión reducida del juicio que enfrentará el expresidente en el Perú por los presuntos delitos de soborno y lavado de activos.

El abogado de Alejandro Toledo reconoció que pudo haber habido una correlación en el plazo para la cuestionada licitación que ganó Odebrecht para la construcción de la carretera Interoceánica debido a que el entonces presidente buscaba levantar la imagen de su Gobierno; sin embargo, descartó que esto haya implicado maniobras de corrupción.

"La Interoceánica era un proyecto de alto nivel. Se entiende que quisiera agilizar ya que, después de la dictadura fujimorista, Toledo quería dejar su marca inmediatamente. El ritmo rápido de la licitación no existe en el vacío, sino en este contexto", señaló el abogado.

"En el 2003, Toledo indicó que era de alta prioridad para su gobierno llevar a cabo este proyecto. Un acto inocente, beneficioso para el Perú, que era agilizar la realización de este proyecto, no es consistente con alguien que acordó coimas, y no es criminal", agregó.

Graham Archer, abogado de Alejandro Toledo, también reiteró que los testimonios de los colaboradores eficaces Jorge Barata, Josef Maiman, y sus dos exsocios Gideon Weinstein y Sabi Saylan, son contradictorios y no sustentan de manera precisa detalles sobre las presuntas reuniones en Brasil para arreglar las presuntas coimas para el megaproyecto.

"No hubo solo un encuentro, sino varios, en Río de Janeiro, y no especifica en cuáles se discutió la coima. Los testigos indican que Alejandro Toledo tenía reuniones en Palacio de Gobierno y un interés especial en acortar la duración del proceso (para favorecer a Odebrecht)", señaló la fiscal.

"Cuando tienes testigos que no son confiables, que han ofrecido versiones distintas de detalles importantes, solo se puede concluir que Toledo no sabía de este acuerdo y no fue parte, más allá de sus funciones como presidente (...) Maiman no testifica que Toledo le demanda el dinero, se asume que porque Maiman pidió el dinero y era amigo de Alejandro Toledo, Toledo tenía acceso a ese dinero", respondió el abogado.

La situación legal de Alejandro Toledo en los Estados Unidos

Alejandro Toledo cumple arresto domiciliario en el Área de la Bahía de San Francisco, luego de que se le cambiara el régimen carcelario por la pandemia de la COVID-19. El expresidente, que estuvo en prisión desde julio de 2019 en Estados Unidos, enfrenta cargos por los supuestos delitos de soborno y lavado de activos.

De acuerdo con los fiscales peruanos, Toledo realizó arreglos para que la empresa Odebrecht le pagara US$ 35 millones a cambio de un contrato para construir dos tramos de la Carretera Interoceánica, un proyecto de US$ 2,000 millones completado en el 2012 que une los océanos Pacífico y Atlántico con una carretera de 2,575 km a través de Perú y Brasil.

De acuerdo con Alejandro Toledo, los dos testigos claves de este caso testificaron falsamente en su contra para evitar ser enjuiciados. Además, señala que los registros bancarios que muestran transferencias de más de US$ 31 millones a través de varias cuentas y corporaciones fantasma no prueban que el dinero fue destinado a su beneficio.

