Fiscal Pérez señala que sentencia a Toledo es histórica: "Es un mensaje de que no debe haber impunidad"

José Domingo Pérez Gómez, fiscal del Equipo Especial del caso Lava Jato, calificó como histórica la sentencia de 20 años y 6 meses de prisión que dictó el Poder Judicial al expresidente Alejandro Toledo en el marco del caso ‘Interoceánica Sur’.

En declaraciones a su salida de la Sala de Audiencias en el penal Barbadillo, en Ate, el fiscal Pérez Gómez indicó que este adelanto de fallo es un mensaje de que no debe haber impunidad en el país y que los crímenes por corrupción en el país se castigan.

“Es una sentencia histórica contra un expresidente de la República y es un mensaje de que no debe haber impunidad en nuestro país, que los crímenes, la corrupción se castiga y que la afectación al sistema de justicia, a los fiscales a los jueces, precisamente eso no debe continuar y no debe seguir”, dijo.

Defendió autonomía fiscal

Añadió que tanto Fiscalía como el Poder Judicial mantuvieron su independencia y autonomía en este proceso, pese a una “campaña de demolición” que denunció y dijo está enfocada en él y el fiscal Rafael Vela. Ello en referencia a las declaraciones del aspirante a colaborador eficaz, Jaime Villanueva, quien reiteró las declaraciones que ha dado a Fiscalía e involucran a ambos magistrados.

“Hemos mantenido nuestra independencia y autonomía y ustedes han podido apreciar hoy que el Poder Judicial, de la misma manera ha mantenido su independencia y autonomía a pesar de una campaña de demolición, que sufrimos al interior del trabajo que venimos realizando en el equipo especial, tanto el fiscal Rafael Vela, como quien habla con denuncias calumniosas, con un acoso que sufrimos incesantemente por parte de algunos medios de comunicación. Me refiero al testigo de Fuerza Popular ofrecido en el juicio Cócteles, que ha revivido casualmente cuando se estaba por dictar este fallo”, manifestó.

Sobre otros procesos

Pérez Gómez destacó que se trata de la segunda condena por el caso Odebrecht, la primera fue por el caso ‘Bonos soberanos’, y que ahora están esperando que se inicie el juicio oral al expresidente Martín Vizcarra esta semana, mientras que otros casos ya están en juzgamiento como el del caso ‘Metro de Lima’ que involucra a funcionarios del Gobierno aprista, además del juicio contra el expresidente Ollanta Humala.

“Estamos en pleno juzgamiento por el caso 'Cócteles', que involucra a la excandidata Keiko Fujimori, esperamos que se inicie el juicio oral este año contra la exalcaldesa de Lima, Susana Villarán, que ya concluyó la etapa de control de acusación y esperamos también el control de acusación en el caso del expresidente Pedro Pablo Kuczynski”, añadió.