Alejandro Toledo: juicio oral por caso Interoceánica se instalará el 11 de setiembre

Judiciales Por el caso Interoceánica, la Fiscalía ha solicitado para Alejandro Toledo, 20 años y 6 meses de pena privativa de la libertad.

El Segundo Juzgado Penal Colegiado programó para el próximo lunes, 11 de setiembre, la instalación de la audiencia de juicio oral contra el expresidente Alejandro Toledo y otros 6 acusados por los delitos de colusión y lavado de activos.

Esto, como parte de las investigaciones sobre los presuntos pagos ilícitos realizados por la empresa Odebrecht al exmandatario por aproximadamente 30 millones de dólares, a fin de ser favorecidos en las licitaciones de los tramos 2 y 3 del Proyecto Corredor Vial Interoceánico Perú-Brasil.

La audiencia se realizará a las 9:00 a.m. a través de la plataforma Google Meet y será presidido por la jueza especializada, Zaida Pérez Escalante. La acompañarán sus colegas Ricardo Manrique Laura y Juan Roldan Ponte.

Por el caso Interoceánica, la Fiscalía ha solicitado para Alejandro Toledo, 20 años y 6 meses de pena privativa de la libertad, al igual que a Fernando Camet Piccone y José Castillo Dibós.

Mientras que para Sergio Bravo Orellana, Alberto Pasco – Font y Avraham Dan On, solicitó 9 años.

En tanto, para Gonzalo Ferraro Rey, el Ministerio Público requirió 11 años y 6 meses.





Alejandro Toledo: instalación de juicio oral por caso Interoceánica será el 11 de setiembre | Fuente: RPP

"Es un hito importante"

El abogado penalista, Carlos Caro, calificó como "un hito importante" que el proceso que se le sigue al exjefe de Estado pase a juicio oral y que lo más probable es que "sea condenado".

"Han pasado muchos años para llevarlo finalmente a juicio y evidentemente la exposición que él va a tener a nivel del juicio oral va a determinar que, muy probablemente, sea condenado en los próximos meses, dependiendo de qué tipo de defensa tenga", sostuvo en Todo se sabe.

"Hasta el momento no hemos visto una defensa de fondo del señor (Alejandro) Toledo. Él habla de persecución política, pero eso no es así. Estamos ante imputaciones graves por hechos de corrupción, corroborados a lo largo de estos años y podría ser que él se conforme con la acusación, acepte los cargos y evite ir a juicio porque de todas maneras lo van a condenar, no tiene una defensa de fondo", agregó.

De lo contrario - indicó - va a "tener que seguir el proceso y ese juicio va a durar por lo menos un año".