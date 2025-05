Abogado de Ollanta Humala dice que la sentencia se firmó y notificó después de que el expresidente se quejara públicamente

#DetencionArbitraria

He presentado una queja funcional a la Autoridad Nacional de Control del @Poder_Judicial_

Hoy cumplo 18 días de detención y el Tribunal, presidido por la jueza Nayko Coronado, no me ha notificado aún de la sentencia, impidiéndome apelar.

