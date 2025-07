ANC dice que no se ha formalizado investigación contra Domingo Pérez por declaraciones sobre caso de Susana Villarán

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Silvana Rejas, fiscal adjunta superior y jefa de la unidad de investigación preliminar de la Autoridad Desconcentrada de Control de Lima Centro de la ANC, en diálogo con RPP, negó que se haya formalizado una investigación preliminar contra el fiscal José Domingo Pérez por sus declaraciones públicas sobre el caso de Susana Villarán y el exgerente municipal José Miguel Castro, hallado muerto el último domingo.

Como se sabe, Domingo Pérez brindó diversas declaraciones a medios de comunicación en los últimos días respecto a si el testimonio de José Miguel Castro podría ser usado en el juicio oral contra la referida exalcaldesa, además de otros detalles vinculados a la acusación contra Villarán en dicho proceso.

Al respecto, el pasado 30 de junio, la Autoridad Desconcentrada de Control de Lima Centro advirtió una "presunta inconducta funcional" en la que habría incurrido el fiscal del Equipo Especial Lava Jato al dar dichas declaraciones, por lo que dispuso el inicio de “actuaciones previas” para recabar información.

Sobre ello, la fiscal Rejas indicó que no se ha formalizado una investigación preliminar contra Domingo Pérez, sino que las "acciones previas de investigación" permitirán dilucidar si se apertura o no dicho proceso.

"Nosotros, como unidades desconcentradas de control, estamos facultadas, por la ley de la carrera fiscal y nuestro reglamento, de iniciar, en este caso, acciones previas de investigación [...] En el caso del doctor Domingo Pérez, discrecionalmente, hemos decidido, como responsable de la unidad de investigación, abrirle una cuestión previa para obtener elementos inmediatos, casualmente para estar en condiciones de si rechazamos la queja como tal o abrimos. Ese es el contexto normativo, fáctico", explicó.

"Nosotros estamos obligados a investigar [alguna] presunta infracción disciplinaria para ver si se da, abrimos una formal investigación preliminar con todas las garantías del debido proceso. Esto implica derecho de defensa del señor y ahí veremos si actuamos o no. Pero en este caso concreto, nosotros no hemos iniciado. Una cuestión previa, no significa acto de investigación, sino de información que requerimos. No le hemos abierto al señor fiscal. El señor fiscal tiene su modo, su forma de expresarse, pero yo tengo que cumplir el rol por el cual soy responsable de esta unidad que me corresponde, y él lo sabe", agregó.

Asimismo, refirió que ya se ha notificado a Domingo Pérez sobre las acciones previas y que su despacho está a la espera de su respuesta. En ese sentido, remarcó que le corresponde a ella iniciar el proceso porque el fiscal "está sometido a Lima Centro".

"El doctor Domingo Pérez ha sido formalmente notificado, en aras de la transparencia de nuestros actos funcionales. Él ha sido notificado, ha sido comunicado respecto de las actuaciones previas que nosotros hemos iniciado. Entonces, estamos a la espera, más bien, de la respuesta del área correspondiente para tomar la decisión [de] si rechazamos como tal o abrimos una formal investigación preliminar", remarcó.

Niega "hostigamiento" a fiscales del caso Lava Jato

Consultada sobre si la ANC tendría intención de "censurar" a los fiscales del caso Lava Jato, la magistrada resaltó que ella es "autónoma" en sus "funciones" y negó que estas obedezcan a una "campaña" de hostigamiento.

"Eso no es cierto. Desde el funcionamiento de la Autoridad Nacional de Control se vienen implementando procesos de mejoras continuas y, en ello, se ha establecido, mediante reglamento, las funciones específicas de cada unidad de investigación. En este caso corresponde, por ser Lima Centro, a la unidad de investigación preliminar de la cual soy responsable, abrir, en este caso, decidir los actos de investigación o las cuestiones previas que requerimos para eso [...] Soy autónoma en las funciones y estoy obligada, por principio de oficialidad, legalidad y debido procedimiento, a actuar", subrayó.

"¿Qué campaña [de hostigamiento]? Todos los fiscales del Ministerio Público somos iguales ante la ley. Nadie está exento de una investigación, no tenemos inmunidad, estamos sometidos a reglamentos. O sea, no solamente hay que ser, sino hay que parecer como fiscales, y el señor Domingo Pérez lo conoce perfectamente. Me conoce a través de mis resoluciones y, en otras circunstancias, igualmente, y nos tratamos con el respeto que corresponde. La ciudadanía debe tener el pleno conocimiento que se le respeta al señor Domingo Pérez y a nosotros nos interesa, como órgano de control, es que actuamos con rectitud y corrección. Nadie puede decir que la Autoridad Nacional de Control, en este caso sus [unidades] desconcentradas, actuamos con arbitrariedad. Eso de ninguna manera", alegó.

Además, la fiscal Rejas preferió no especificar cuánto tiempo tomarán las "acciones previas" emprendidas ni las diligencias que esto implicará.

"Hemos dado un plazo, un plazo razonable, tampoco le podría decir ese tema. El doctor Domingo Pérez tiene conocimiento", aseveró.

"[Sobre las diligencias], ese aspecto me encantaría poder absolverlo y decirle, pero no puedo, porque sería impropio y no ético de mi parte señalarle las diligencias, porque eso tiene carácter reservado", puntualizó.