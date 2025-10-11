Poder Judicial resolvió que se mantenga vigente la prisión preventiva de 18 meses contra Andrés Hurtado

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El expresentador de televisión Andrés Hurtado, más conocido como ‘Chibolin’, seguirá recluido en el Penal de Lurigancho, luego de que el juez supremo provisional Juan Carlos Checkley resolviera que se mantenga "vigente" el mandato de prisión preventiva que se le impuso dentro de la investigación preparatoria que afronta en la Fiscalía Suprema por los presuntos delitos de tráfico de influencias y cohecho activo específico en agravio del Estado.

El magistrado adoptó esta decisión tras realizar "una revisión de oficio" de la medida restrictiva que dictó su despacho contra Hurtado Grados por un plazo de 18 meses, el 2 de octubre del 2024, como parte de esta investigación preparatoria.

Mediante una resolución emitida el último 7 de octubre, a la que tuvo acceso RPP, el magistrado determinó que dicha medida coercitiva resulta "idónea", pues asegura la presencia de Hurtado Grados en el proceso y porque, además, se mantienen vigentes las razones que inicialmente sustentaron la prisión preventiva que se dictó en su contra dentro de este caso.

"La medida coercitiva resulta idónea pues asegura la presencia del imputado Hurtado Grados, en el proceso; en conclusión, luego de la evaluación de los presupuestos establecidos en el CPP, no se cuenta con razones que justifiquen una medida menos gravosa en favor del imputado Hurtado Grados, por el contrario, se mantienen vigente las que inicialmente sustentaron la prisión preventiva, por el plazo de dieciocho meses, razones por la que se declara la vigencia de la prisión preventiva" precisa el juez Checkley Soria en su resolución.

El caso

Como se recuerda, Hurtado Grados es investigado en la fiscalía suprema por su presunta intervención en el pago de una supuesta coima entregada por el empresario Javier Miu Lei, para que pueda recuperar barras de oro que el Ministerio Público le incautó a su empresa en el año 2020, y otros dos hechos.

El último 18 de septiembre, el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada ordenó la libertad del exconductor de televisión Andrés Hurtado, ‘Chibolin’, tras haber vencido el plazo de nueve meses de prisión preventiva en su contra.

Se le impuso la prisión preventiva por la investigación preparatoria que se le sigue por el presunto delito de tráfico de influencias, a raíz de las presuntas irregularidades detectadas en el trámite que realizó el futbolista Roberto Siucho ante la Superintendencia Nacional de Migraciones en el 2019, para renunciar a su nacionalidad peruana, a fin de que pudiera jugar en China.