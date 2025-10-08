Abogado de Jaime Villanueva señala que Andrés Hurtado le llevó la tesis a Patricia Benavides para pedir favores a cambio

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Luis Capuñay, abogado de Jaime Villanueva, señaló que el presentador de televisión Andrés Hurtado se acercó a la fiscal Patricia Benavides para hacerle entrega de su tesis doctoral a cambio de favores en un caso en su contra.

Según lo narrado, Hurtado solicitó una reunión con Benavides a través del fiscal supremo Vegas Vaccaro, donde le hizo entrega de su propio trabajo académico, el cual estaba custodiado por la Universidad Alas Peruanas.

Campuñay apuntó que la intención detrás de esta entrega no era altruista, sino que estaba relacionada con favores solicitados por Hurtado en el marco de un proceso por lavado de activos en su contra.

"El señor Jaime Villanueva, en el proceso de colaboración eficaz, da cuenta que el señor Andrés Hurtado, por intermedio del fiscal supremo Vegas Vaccaro, solicita una entrevista con la señora Patricia Benavides. Esto a fines del mes de abril del año 2023. Y en esta entrevista, el señor Andrés Hurtado le hace entrega de la tesis de la señora Patricia Benavides, que se encontraba bajo custodia hasta ese momento de la Universidad Alas Peruana (...). Y, bueno, no es una entrega altruista, sino que a cambio se pedía algún favor ante una investigación de lavado de activos", dijo en Las Cosas Como Son de RPP.

Tesis de Patricia Benavides obtuvo un 86 % de similitud

Una vez en posesión de su tesis, Benavides pidió a Jaime Villanueva que la sometiera a un análisis de similitud en la plataforma Turnitin, en respuesta a las acusaciones de plagio formuladas por la congresista Susel Paredes.

Los resultados de este análisis fueron alarmantes: un 86 % de similitud, lo que evidenció posibles irregularidades en el contenido de la tesis. A pesar de estos hallazgos, Villanueva optó por no divulgar los resultados y sugirió que existió una estrategia de manejo mediático por parte de Benavides, quien, en una rueda de prensa, dijo no querer convertir su tesis en objeto de escarnio público bajo el argumento de que su trabajo había recibido una calificación sobresaliente.