Demanda competencial contra el Ejecutivo: las reacciones tras su aprobación en el pleno del Congreso

Con 98 votos a favor, 10 en contra y cuatro abstenciones, el Pleno del Congreso autorizó al presidente del Parlamento presentar una demanda competencial contra el Gobierno ante el TC. | Fuente: Congreso

Este sábado el pleno del Congreso, con 98 votos a favor, 10 en contra y cuatro abstenciones, aprobó autorizar al presidente del Parlamento, José Williams, presentar una demanda competencial y una medida cautelar contra el Ejecutivo ante el Tribunal Constitucional. Desde el salón de Pasos Perdidos del Legislativo, RPP Noticias pudo recopilar la opinión de diversos parlamentarios sobre el tema.

Lady Camones (Alianza para el Progreso), expresidenta de la Mesa Directiva, saludó el respaldo de manera mayoritaria a la decisión que había tomado la Mesa Directiva con la Junta de Portavoces.

"Este Congreso de la República está defendiendo este fuero parlamentario y la democracia y separación de poderes. Lo único que esperamos es que se tomen decisiones con arraigo a la Constitución", declaró ante la prensa.

Por su parte, el parlamentario Waldemar Cerrón (Perú Libre) señaló que la aprobación es para consultar al Tribunal Constitucional si procedería o no la perdida de confianza del Congreso que ha señalado el Ejecutivo (bala de plata).

"Si eso es así, el Tribunal Constitucional dirá si el Congreso tendrá que enmendar este tema más adelante en una segunda bala de plata. Vamos a ver lo que dice el TC", sostuvo.

También señaló que en temas constitucionales no da a lugar la cuestión de confianza que planteó el expremier Aníbal Torres ante el pleno por lo señalado al artículo 206 de la Constitución.

"No tengo temor de salir del Congreso, pero tampoco voy a permitir que por unas cuantas personas que no quieren trabajar, esto se disuelva y salir como congresistas del bicentenario que no han cumplido su función", agregó.

Elvis Vergara (Acción Popular) declaró que los voceros entendieron la importancia de interponer la demanda competencial contra el Ejecutivo ante el TC. "Hubiera sido genial por unanimidad, pero ha sido por amplia mayoría", comentó.

Sobre la aprobación de la autorización de interponer demanda competencial y medida cautelar sobre cuestión de confianza, José Williams: “Este es un mensaje del Congreso en su conjunto”. pic.twitter.com/sAxy4FWysJ — Congreso del Perú 🇵🇪 (@congresoperu) November 26, 2022

Por otro lado, Maria del Carmen Alva (Acción Popular), expresidenta del Congreso, aseguró en el Parlamento "se busca defender el fuero parlamentario y "la institucionalidad" tras la aprobación de la demanda competencial y medida cautelar contra el gobierno de Pedro Castillo.

"Todos aquí quieren defender el fuero parlamentario, la institucionalidad, es un gran avance. No solo la Mesa Directiva o las bancadas de oposición han aprobado esta demanda, todas las bancadas. Sin Congreso no hay democracia, la democracia está en peligro", comentó la congresista a la prensa.

En ese sentido, criticó que desde el Ejecutivo "entiendan que se ha denegado la cuestión de confianza que ni siquiera se ha debatido en el pleno. La Mesa Directiva solamente lo rechaza de plano declarándola improcedente".

"Dar a entender que hemos hecho una negación fáctica, eso no existe nunca más, eso no va a volver a pasar en el Congreso", agregó Maria del Carmen Alva.

Críticas al nuevo Gabinete

En cuanto a las reacciones sobre la juramentación del nuevo gabinete ministerial, Lady Camones señaló que Heidy Juárez traicionó al partido Alianza para el Progreso tras aceptar el cargo como ministra de la Mujer.

"Es una torpeza de su parte haber aceptado esa cartera ministerial dando entender a la población la aceptación de que ella fue quien traicionó al partido y dar este audio en coordinación con el Ejecutivo", declaró Camones.

Al respecto, Elvis Vergara sostuvo que no se deben entrar "subjetividades" tras lo señalado por Camones, aunque comentó que no hubiera aceptado el cargo si se lo hubieran ofrecido.

"No es lo que hubiéramos querido (en referencia al nuevo gabinete). Una ministra que ha sido censurada asume nuevamente. Aquí no hay lo mejor de los ánimos para llevar la fiesta en paz. [¿Daría el voto de confianza?] Particularmente no creo que se le debería dar la confianza", dijo Vergara a los medios.

Waldemar Cerrón declaró que Perú Libre no está detrás de puestos ministeriales y descartó de forma categórica un acuerdo con el Ejecutivo y el partido tras la designación de Silvana Robles como ministra de Cultura.

"Han incrementando amenazas, inventos y mentiras", reclamó María del Carmen Alva sobre Poder Ejecutivo en relación con las críticas que realiza contra el Congreso desde su gestión, agregó.

"[El Gabinete] es un desastre, reciclado, [Heidy Juárez] dando su premio por ser traidora, eso es una vergüenza. No se merece el voto de confianza, pero creo que es lo que quieren. Veremos que estrategias se toman", declaró la congresista.