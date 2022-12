Aníbal Torres: Fiscalía apeló la medida de comparecencia con restricciones al exjefe del Gabinete

A Aníbal Torres, se le impuso la medida comparecencia con restricciones. | Fuente: Congreso

El Ministerio Público apeló el mandato de comparecencia con restricciones que se le impuso al expresidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, como parte de la investigación preparatoria que se le inició por el fallido golpe de Estado que protagonizó Pedro Castillo el último miércoles 7 de diciembre.

El fiscal supremo adjunto, Alcides Chinchay, mostró así su disconformidad con el extremo de la decisión que adoptó el juez supremo Juan Carlos Chekley, quien impuso dicha medida más el pago de una caución económica de 20 mil soles al exjefe del Gabinete, tras desestimar su solicitud para que se le imponga 18 meses de prisión preventiva dentro de este caso.

Por otro lado, el juez Checkley Soria dictó comparecencia con restricciones contra el ex jefe del Gabinete Ministerial, Aníbal Torres, en atención a su avanzada edad y por las dolencias qué presenta su estado de salud.

Asimismo, el defensor público que asistió legalmente Pedro Castillo, apeló el extremo de la decisión del juez supremo, Juan Carlos Checkley, en el que le impone mandato de prisión preventiva por 18 meses dentro de esta investigación preparatoria que se le inicio por los delitos de rebelión y alternativamente por conspiración en agravio del estado, así como por los cargos de abuso de autoridad y contra la tranquilidad pública en perjuicio de la sociedad.

En esa línea, si el juez supremo "concede " y admite a trámite estás apelaciones, remitirá estos recursos a la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema para que sean evaluados en una audiencia virtual a programar con la participación de las partes involucradas, a fin de emitir una decisión final sobre la situación legal de estos exfuncionarios en este caso.

"Ya se veía venir"

El abogado Ronald Atencio, calificó como "crónica de una muerte anunciada" la decisión del juez Juan Carlos Checkley en dictar 18 de meses de prisión preventiva contra Pedro Castillo. Señaló que existieron "irregularidades que habían sido convalidadas por el sistema de justicia peruano".

"Habeas corpus que no se tramitan a tiempo, habeas corpus que no siguen un curso regular para obtener la liberad de mi patrocinado Castillo Terrones, hemos visto este juez que ha convalidado algo muy abusivo que es el levantamiento del antejuicio que tiene todo alto dignatario, no respetando el debido proceso", declaró en RPP Noticias.

"No hemos estado presente porque no podíamos ser de este carnaval que se iba a festinar", agregó.

Atencio negó que haya renunciado a la defensa legal de Pedro Castillo, y señaló que lo que dijo —borrado en sus redes sociales— era que "el sistema de justicia me imposibilitaba a mi en ejercer una defensa eficaz, no que yo no iba a seguir patrocinando a Pedro Castillo".