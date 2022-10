El exsubsecretario del Despacho Presidencial indicó que sí tiene miedo de ir a prisión. | Fuente: RPP Noticias

Beder Camacho, exsubsecretario del Despacho Presidencial, señaló este miércoles que ha ratificó ante Fiscalía que recibió amenazas de muerte, por lo que ha solicitado ante la titular del Ministerio Público garantías para su vida y la de su familia

Según explicó en declaraciones a La rotativa del aire-edición noche, esta amenaza ocurrió vía telefónica por donde le dijeron “muerte a los traidores”. Indicó que el tema se tiene que investigar y que ya ha grabado un video el cual ha repartido en caso le ocurriera algo.

“Hoy he ratificado que he recibido amenazas de muerte a la fiscal que está investigando el caso y he solicitado por intermedio de ella, que la fiscal de la Nación preste las garantías correspondientes a mi persona o mi familia”, señaló.

Ante esta situación, Camacho dijo que ha tenido que dejar su domicilio para salvaguardar su integridad. Sin embargo, dijo que está tranquilo, pues estas amenazas no lo amedrentan y que continuará colaborando con las autoridades del Ministerio Público como investigado.

Sobre investigación en su contra

En esa línea, el exfuncionario precisó que no está sometido a un proceso de colaboración eficaz, pero que desde el primer día en que se le incluyó en la investigación se ha mostrado dispuesto a colaborar con Fiscalía.

“Las veces que me han citado he ido. No he hecho obstrucción, no tengo peligro de fuga, porque ni siquiera pasaporte tengo. Estoy en Lima, me citan y voy a la hora y la fecha en que me cita el Ministerio Público”, sostuvo.

Asimismo, dijo que sí teme ir a prisión, pues a su criterio no ha cometido ningún delito ni ha robado un sol del Estado. Añadió que no ha acudido a ningún ministerio para solicitar nada ni beneficiarse.

“Soy un servidor público de carrera y lo que siempre he querido hacer es trabajar por el país, o sea cambiar. Soy hijo de pescador artesanal, conozco lo que es la necesidad, lo que es la pobreza y siempre hemos querido cambiar esto, pero quién no tiene miedo de ir a prisión”, sostuvo.