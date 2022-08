Beder Camacho reveló que renunció "por tranquilidad familiar" y negó que se vaya a fugar del país

Beder Camacho, exsubsecretario general del Despacho Presidencial. | Fuente: RPP Noticias

El exsubsecretario general del Despacho Presidencial Beder Camacho negó que tenga planeado evadir a la justicia luego de haber renunciado a este cargo de confianza, al cual llegó por designación directa del presidente Pedro Castillo. Asimismo, aseguró que las denuncias que involucran al Gobierno datan de antes de su designación.

"Lo más erróneo de todo lo que se dice es que Beder Camacho se va a fugar del país. Hay políticos que salen a decir que ya renunció y mañana se va a Bolivia, Venezuela, España, diferentes sitios. Yo quiero decirle al país entero que tengo una familia en el país (…), siempre me he manejado de una manera correcta y no me voy a fugar", indicó.

"Cuando uno está en estos cargos siempre van a haber denuncias, pero desde el comienzo he dado todos mis aportes. Me he presentado al Ministerio Público, las veces que me citen voy a dar mis declaraciones. Siempre he dicho que los cobardes son los que huyen y los que han cometido un delito. Yo no soy ni cobarde ni he cometido delito", agregó.

En entrevista con RPP Noticias, el exfuncionario recordó que se enteró por los medios de comunicación del allanamiento en Palacio de Gobierno ocurrido el pasado 9 de agosto. Aquel día, señaló, se encontraba en este lugar y acudió a la sede del Despacho Presidencial para dar el encuentro al fiscal Hans Aguirre, a cargo de la diligencia, a quien derivó a la Residencia

Asimismo, dijo no haber visto el momento en el que el coronel PNP Harvey Colchado, del Equipo Especial de la Policía, habría roto un acta, tal como atribuye la defensa de Yenifer Paredes, cuñada del presidente Pedro Castillo. Asimismo, dijo no creer que se haya ocultado a la hermana de la primera dama dentro de Palacio de Gobierno.

Beder Camacho también marcó distancia con el exsecretario general de Palacio de Gobierno Bruno Pacheco, a quien dijo conocer de su época universitaria como dirigentes estudiantiles; no obstante, rechazó haber coordinado su fuga, tal como lo reveló el mismo investigado en su declaración ante la Fiscalía.

"Después de que sale el tema de la prisión preventiva de Bruno Pacheco, yo no he tenido contacto con él. No me preocupa si hoy se entregó Bruno Pacheco, mañana se entrega Juan Silva, pasado se entrega el sobrino del presidente. Yo no he hecho ningún acto ilícito con ninguna persona", insistió.

Pese a no encontrar algún hecho irregular durante este operativo en Palacio de Gobierno, el ahora exsubsecretario dijo que su renuncia al cargo busca evitar una malinterpretación de su relación con el presidente Pedro Castillo en medio de la denuncia en su contra por presunta obstrucción y otra por la presunta existencia de un Gabinete secreto.

"Por tranquilidad familiar le dije al presidente (Pedro Castillo) que era el momento de dar un paso al costado (….) Creo que es la noche más tranquila que uno puede dormir porque estos cargos son como una olla de presión (…) En el momento que el Poder Judicial determine que ha habido irregularidades, yo creo que nadie va a decir no", apuntó.

Gobierno oficializa renuncia de Beder Camacho

Mediante un decreto supremo publicado hoy en el diario oficial El Peruano, el presidente de la República y el Premier aceptaron la renuncia de Beder Camacho al cargo de Subsecretario General del Despacho Presidencial.

Hace diez días, Beder Camacho señaló a La Rotativa del Aire de RPP Noticias que no tenía pensado renunciar a su puesto y precisó que, cuando asumió dicha responsabilidad, firmó su carta de renuncia por lo que su permanencia era "decisión" del presidente Pedro Castillo.

En declaraciones a RPP Noticias realizadas el día de hoy, Beder Camacho señaló que presentó su renuncia al presidente el último 5 de agosto. Su decisión, según dijo, se debió a motivos personales y pensando en la tranquilidad de su familia.

Además, afirmó que no desea perjudicar la investigacion fiscal y que tiene la seguridad de que va a salir airoso de las dos investigaciones en las que está implicado

El pasado 1 de agosto, la Fiscalía decidió incluir a Beder Camacho en las investigaciones preliminares por presunta organización criminal la cual, según la tesis fiscal, es liderada por el presidente Castillo.

Debido a ello, el último 4 de agosto, Camacho se presentó a declarar ante el Ministerio Público, tras ser acusado por la presunta comisión del delito de encubrimiento personal, en calidad de autor; debido a la fuga de Bruno Pacheco quien, tras permanecer 4 meses prófugo de la justicia, lo señaló como el funcionario que, por órdenes del Presidente, lo ayudó a huir de la justicia.

Al respecto, el ahora ex Subsecretario General declaró a RPP Noticias que colaboraría con la Fiscalía para demostrar su inocencia.

"Confío en la objetividad del Ministerio Público, tengo mi celular desde hace 22 años, nunca he cambiado el celular (…) Que se preocupen los que han cometido algún delito, yo Beder Camacho no he cometido ningún delito", sostuvo.

PODCAST RPP: El Congreso ha desmantelado la reforma en el sistema universitario, denuncia Flor Pablo

La legisladora dijo que hubo intereses económicos detrás del proyecto aprobado por insistencia en el pleno del Parlamento. En cambio, el legislador Alex Paredes, del oficialista Bloque Magisterial, justificó el respaldo de su grupo a la insistencia del proyecto pese a que el Gobierno observó la ley.