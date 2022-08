Beder Camacho es investigado por la Fiscalía por el presunto delito de organización criminal | Fuente: EDITORA PERU

Mediante un decreto supremo publicado hoy en el diario oficial El Peruano, el Presidente de la República y el Premier aceptaron la renuncia de Beder Camacho al cargo de Subsecretario General del Despacho Presidencial.

"Que, el señor Beder Ramón Camacho Gadea ha presentado su renuncia al referido cargo, y mediante el Informe Legal N° 231-2022-DP/OGAJ; de la oficina General de Asesoría Jurídica de fecha 26 de agosto de 2022, resulta pertinente aceptar", refiere el documento oficial.

Asimismo, el decreto expresa "las gracias por los servicios prestados" en el Despacho Presidencial, donde Camacho ocupaba el referido cargo desde el 25 de noviembre del año pasado.

Vale decir que hace diez días, Beder Camacho señaló a La Rotativa del Aire de RPP Noticias que no tenía pensado renunciar a su puesto y precisó que, cuando asumió dicha responsabilidad, firmó su carta de renuncia por lo que su permanencia era "decisión" del presidente Pedro Castillo.

Investigaciones en la Fiscalía

El pasado 1 de agosto, la Fiscalía decidió incluir a Beder Camacho en las investigaciones preliminares por presunta organización criminal la cual, según la tesis fiscal, es liderada por el presidente Castillo.

Debido a ello, el último 4 de agosto, Camacho se presentó a declarar ante el Ministerio Público, tras ser acusado por la presunta comisión del delito de encubrimiento personal, en calidad de autor; debido a la fuga de Bruno Pacheco quien, tras permanecer 4 meses prófugo de la justicia, lo señaló como el funcionario que, por órdenes del Presidente, lo ayudó a huir de la justicia.

Al respecto, el ahora ex Subsecretario General declaró a RPP Noticias que colaboraría con la Fiscalía para demostrar su inocencia.

“Confío en la objetividad del Ministerio Público, tengo mi celular desde hace 22 años, nunca he cambiado el celular (…) Que se preocupen los que han cometido algún delito, yo Beder Camacho no he cometido ningún delito.”, sostuvo.

Gabinete en las sombras

Asimismo, en febrero del presente año, tras su renuncia al cargo de Secretario de la Presidencia, Carlos Jaico denunció que existía un "gabinete en las sombras" en el Ejecutivo. Su renuncia se dio poco después de la dimisión de Mirtha Vásquez como presidenta del Consejo de Ministros y de Avelino Guillén como ministro del Interior.

Algunas semanas después, Beder Camacho, tras ser sindicado como parte del "gabinete en las sombras", negó ser parte de tal y aseguró que su labor solo era "cumplir con las funciones" para las que fue designado.

“En este momento me gustaría decir mirándole a la cara y a los ojos a todos los peruanos: en Palacio de Gobierno no hay un gabinete en la sombra”, manfiestó en una entrevista del pasado 10 de marzo en Canal N.

En esa ocasión, Camacho dijo ser "un funcionario de carrera en el despacho presidencial" y que tenía el "honor" de trabajar con "un presidente humilde".



“Si ello nos lleva a que nos denuncien y poner nuestro granito de arena para que este país crezca y sea grande, y la brecha de desigualdad se acorte, y que los pobres de este país tengan oportunidades, que vengan 100 denuncias”, añadió.





