Beder Camacho reveló que continúa trabajando en el despacho presidencial.

El exsubsecretario general del Despacho Presidencial Beder Camacho afirmó que en los primeros días de agosto, por disposición del entonces presidente Pedro Castillo, realizó personalmente los trámites ante las embajadas de Venezuela y de México para gestionar el asilo político a la exprimera dama Lilia Paredes.

"La embajada de Venezuela nos dijo que ellos no podían recibirlo por la crisis política y cuando fuimos a la embajada de México la respuesta fue que iban a consultarlo y que si era favorable el salvoconducto tenía que ser lo más rápido posible para que no haya un levantamiento popular de la población que estaba en contra de ese trámite", relató.

En entrevista con RPP Noticias, indicó que los argumentos para solicitar este asilo político eran una supuesta persecución política "que estaba recibiendo en ese momento la familia del señor presidente". Beder Camacho evitó responder si estuvo de acuerdo con esta teoría y aseguró que únicamente cumplió el encargo de gestionar el pedido "porque no era nada ilícito".

"Lo que estaba haciendo era una gestión. Estaba realizando un trámite, mi cuestionamiento siempre ha sido que, si alguien lo denuncian por un delito, tiene que dar la cara. (Hice el pedido) por disposición del superior inmediato (presidente), en ningún momento he dicho que he ido a defender", apuntó en diálogo con La Rotativa del Aire-edición noche.

Se mantiene como trabajador en Presidencia

En otro momento, Beder Camacho reveló, además, que continúa trabajando en el despacho presidencial, específicamente como subdirector en la oficina de atención al ciudadano. Según comentó, actualmente su plaza está ocupada por otra persona ya que se encuentra de vacaciones; no obstante, precisó que tras este periodo "tengo que reincorporarme".

"Yo sigo trabajando en el despacho presidencial, me he reincorporado los primeros días de enero, estoy de vacaciones. Yo ahorita me he reincorporado, pero no estoy trabajando porque he solicitado vacaciones porque me están debiendo algo de 60 días y he solicitado 30 días de vacaciones. Mi plaza es de subdirector en la oficina de atención al ciudadano", comentó.





