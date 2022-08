Benji Espinoza dice que "continúa en evaluación" la posibilidad de que Lilia Paredes entregue su pasaporte

Yenifer Paredes se encuentra bajo prisión preventiva. | Fuente: Foto: Congreso

El abogado Benji Espinoza, defensor legal del presidente Pedro Castillo, cuestionó la reciente orden de 30 meses de prisión preventiva en contra de Yenifer Paredes, cuñada del mandatario, en el marco de las investigaciones por presunto lavado de activos, organización criminal y colusión agravada, pese a que -aseguró-la investigada colaboró con la justicia.

"(…) Si participas, eso se llama buena conducta procesal. Eso no puede jugar en contra en tu contra porque el mensaje a la ciudadanía entonces es: si hay una orden de prisión, no vayas, no te pongas a derecho, no colabores, no participes porque si lo haces te vas 30 meses en prisión preventiva. Es un mensaje malísimo", indicó.

En declaraciones a la prensa, el abogado del presidente Pedro Castillo descartó que se haya producido un acto de obstrucción a la justicia durante el allanamiento a Palacio de Gobierno el pasado 9 de agosto que tuvo como objetivo detener a Yenifer Paredes. Según precisó, la Fiscalía pudo incautar "bienes y elementos", con lo cual no se justifica la prisión preventiva.

"Si no hay peligro de obstaculización, ¿de qué estamos hablando? ¿Puede fundamentar el tema de las cámaras un peligro? No, porque los peligros son personales, no de terceros, sino de ella. Tendría ella que haber realizado una conducta de alteración o algo, pero acá lo importante es que finalmente las imágenes existen, no se han perdido", apuntó.

En otro momento, Benji Espinoza negó que la estrategia del Poder Ejecutivo sea desacreditar al Ministerio Público; por el contrario, señaló que lo que existe es "una legítima crítica a los órganos del sistema de justicia". Asimismo, dijo que todavía está en evaluación la posibilidad de que la primera dama, Lilia Paredes, entregue su pasaporte al Ministerio Público.

"Continúa en evaluación, pero lo importante es establecer que de cara a la audiencia del 5 de setiembre se va a definir finalmente cuál va a ser la posición. Existe una muy buena voluntad, una absoluta disposición de parte de Lilia Paredes para poder entregar el pasaporte, pero también le he dicho que tiene que hacerse que sobre la base del respeto a la norma", indicó.

Yenifer Paredes y José Medina en el penal Ancón II

En las últimas horas, Yenifer Paredes, hermana de la primera dama, y José Medina, alcalde de Anguía, fueron trasladados al penal Ancón II desde la sede de la División de Investigaciones de Delitos de Alta Complejidad (Diviac) ubicada en la av. España en Lima.

Al promediar la 1am., a bordo de un vehículo policial de lunas polarizadas, ambos ingresaron a dicho centro penitenciario, donde permanecerán en la carceleta del Inpe hasta que dicha institución dé a conocer el penal donde cumplirán los 30 meses de prisión preventiva que fueron dictados en su contra este domingo.

Durante la lectura de resolución, se indicó que se cumple el peligro de fuga y obstaculización a las investigaciones por parte de Yenifer Paredes, tras la demora en las diligencias que se hicieron en Palacio de Gobierno, desaparición de videos y pedir que no difundan sus visitas en Anguía. Además, refirió que no tiene arraigo domiciliario ni por vínculo familiar ni por trabajo, por lo que no se asegura su sometimiento al proceso.

Yenifer Paredes, cuñada del mandatario Pedro Castillo, y el alcalde del distrito de Anguía, José Nenil Medina, son investigados por el presunto delito de organización criminal y otros. El juez Johnny Gómez Balboa precisó, en la lectura de la resolución, que la prisión preventiva de Yenifer Paredes y José Medina Guerrero vencerá el 9 y 8 de febrero del 2025, respectivamente.

El magistrado consideró que los 36 meses solicitados por la Fiscalía no eran razonables, pues no se justificó la necesidad, por lo que solo concedió un plazo de 30 meses. Esto provocó que el Ministerio Público también apele el fallo al igual que los abogados de Paredes y Medina.

