PJ realizará este viernes audiencia para ver pedido de ampliación de prisión preventiva contra Betssy Chávez

El Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria programó una audiencia virtual para el 5 de septiembre a fin de evaluar la solicitud de la Fiscalía para extender la prisión preventiva de la exjefa del Gabinete, investigada por el presunto delito de rebelión en el fallido golpe de Estado de Pedro Castillo en el 2022.

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El Poder Judicial convocó para mañana, viernes 5 de septiembre, a las 3:00 p.m. a una audiencia virtual que definirá si se prolonga la prisión preventiva de Betssy Chávez Chino, exjefa del Gabinete Ministerial, acusada de presunta participación en el delito de rebelión y conspiración por el fallido golpe de Estado perpetrado por el expresidente Pedro Castillo en diciembre de 2022.

La solicitud, presentada por la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos, será evaluada por el juez supremo Juan Carlos Checkley, en medio de un proceso que incluye la reciente orden de excarcelación dictada por el Tribunal Constitucional (TC).

Noticia en desarrollo...