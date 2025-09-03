Tribunal Constitucional ordena la excarcelación de Betssy Chávez

El máximo intérprete de la Constitución ordenó al Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema que dicte las medidas necesarias para asegurar la concurrencia de la extitular de la PCM a las diligencias judiciales.
El Tribunal Constitucional ordenó al Juzgado Supremo de Investigación Preparatorioa de la Corte Suprema la excarcelación de la extitular de la Presidencia del Consejo de Ministros, Betssy Chávez, al declarar fundado el recurso de agravio constitucional interpuesto por su defensa.
