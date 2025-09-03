Últimas Noticias
Tribunal Constitucional ordena la excarcelación de Betssy Chávez

Chávez Chino es investigada por el presunto delito de rebelión y alternativamente conspiración
Chávez Chino es investigada por el presunto delito de rebelión y alternativamente conspiración
Jair Zevallos Morón

por Jair Zevallos Morón

·

El máximo intérprete de la Constitución ordenó al Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema que dicte las medidas necesarias para asegurar la concurrencia de la extitular de la PCM a las diligencias judiciales.

El Tribunal Constitucional ordenó al Juzgado Supremo de Investigación Preparatorioa de la Corte Suprema la excarcelación de la extitular de la Presidencia del Consejo de Ministros, Betssy Chávez, al declarar fundado el recurso de agravio constitucional interpuesto por su defensa.

Noticia en desarrollo...

Betssy Chávez Tribunal Constitucional

