Boluarte presentó acción de amparo contra su vacancia presidencial: “Buscamos que en el futuro no se repita"

El abogado defensor de Boluarte explicó que el objetivo del amparo presentado ante el Poder Judicial es que no se repita una "vacancia exprés"

La defensa legal de la exmandataria Dina Boluarte presentó una acción de amparo contra el Congreso por la vacancia presidencial que aprobó el pasado 10 de octubre por incapacidad moral y que marcó el fin de su gestión.

En diálogo con Ampliación de Noticias de RPP, Joseph Campos, abogado de la expresidenta Boluarte, recordó que el Parlamento citó a su representada con poco margen de tiempo para armar su defensa, por lo que refirió que no se respetó lo establecido en la Constitución y la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

“Se quería hacer en 56 minutos y un debate de madrugada. […] Lo que merecía un debate para quitarle al presidente, a un elegido, era necesariamente un día, con tiempo que la población lo vea y no de madrugada. Como el consejo fue que no vayas, porque evidentemente era indefensión material, no fue. Entonces, tenemos dos momentos: un momento en el cual hay indefensión material por no haber permitido una defensa conforme lo establece la Constitución y la Convención; y el segundo momento era por voto, poner la imputación”, señaló.

En esa misma línea, el abogado defensor de Boluarte explicó que el objetivo del amparo presentado ante el Poder Judicial es que no se repita una “vacancia exprés” en las próximas gestiones presidenciales. Asimismo, busca que la figura de incapacidad moral permanente sea retirada del proceso.

“Lo que buscamos a través de este amparo es que en el futuro no se vuelva a repetir este tipo de vacancias exprés, sin respetar derechos fundamentales, y -sobre todo- buscar una normalización”, indicó.

“Si yo cometo un delito al final del plazo que le dieron a mi sanción, yo estoy rehabilitado, pero [la] vacancia por incapacidad moral es permanente hasta que me muera. Pero como no le permitieron la defensa, lo que estamos pidiendo esencialmente es que se le quite la calificación de incapaz moral permanente porque eso es lo que corresponde”, acotó.

¿Por qué fue vacada Dina Boluarte?

Al ser consultado sobre qué razón habría detrás de la vacancia de Dina Boluarte, pese a que en reiteradas ocasiones no se habían alcanzado los votos en el hemiciclo para hacerlo, el abogado Joseph Campos sugirió que podría haber una motivación política relacionada con el presupuesto para el año 2026.

“Veamos un tema cronológico. A Martín Vizcarra lo vacaron el último año, octubre del último año en que este Congreso tenía mandato, lo mismo le pasó a Dina Boluarte. Qué es lo que objetivamente está en estos momentos en posibilidades de hacer [el Congreso]: aprobar el presupuesto que quieren. Yo creo que es una causa importante”, concluyó.