Bruno Pacheco, ex secretario general del Despacho Presidencial, negó este miércoles que busque obstruir a la justicia al no presentarse por segunda vez a una citación de la Fiscalía de Lavado de Activos y denunció que el proceso llevado en su contra es irregular.

"No estoy obstruyendo a la justicia, desde que comenzo el proceso he estado apto a colaborar, pero lamentablemente estoy siendo atacado por todos los lados, parece que hasta los fiscales están en mi contra porque no me dan la carpeta. Necesito las carpetas para poder llegar, de lo contrario, cómo voy a hacer mi defensa, si no tengo conocimiento de a lo que me están llevando", dijo a La rotativa del aire edición noche de RPP Noticias.

"No estoy asistiendo no porque no quiera colaborar, no estoy asistiendo porque no está siendo regular los procesos (sic)", insistió.

El exfuncionario señaló que su abogado ha solicitado el expediente fiscal y ha pagado las tasas correspondientes, pero "hasta ahora no nos han entregado el total de la carpeta".

"Por esa razón hemos pedido la reprogramación por anticipado para poder tener las carpetas y llegar a colaborar con la Fiscalía", añadió.

Cita previa

El pasado lunes 14 de marzo, Bruno Pacheco no acudió al despacho de la fiscal Luz Taquire, donde tenía una cita programada.



Bruno Pacheco renunció en noviembre del 2021 al cargo de secretario general de Despacho Presidencial tras los escándalos que lo vincularon con el presunto tráfico de influencias en instituciones públicas y al hallazgo de 20 000 dólares en el baño de su oficina en Palacio de Gobierno, durante un operativo de la Fiscalía por el caso de presuntas presiones a un funcionario de la Sunat para favorecer a empresas.

Actualmente, es investigado por el presunto delito de enriquecimiento ilícito y por presunto tráfico de influencias.