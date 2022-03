Bruno Pacheco no acudió por segunda vez a cita con la Fiscalía de Lavado de Activos y solicita saber de qué se le acusa

Bruno Pacheco | Fuente: Facebook Bruno Pacheco

El exsecretario general del Despacho Presidencial, Bruno Pacheco, no se presentó por segunda vez ante la Fiscalía de Lavado de Activos, en Cercado de Lima.

José Núñez, abogado de Bruno Pacheco, explicó a RPP Noticias este martes que su defendido solicitó oportunamente una reprogramación de esta diligencia.

"La Fiscalía no ha cumplido hasta la fecha con entregar la carpeta fiscal que había sido requerida, entonces ¿de qué se le puede asesorar a mi defendido si no sabe de qué se le acusa o los cargos por los cuales debe responder? Ese es el motivo por el cual mi defendido a la fecha no ha acudido y se está pidiendo de manera oportuna la reprogramación", dijo.



La defensa legal precisó que Bruno Pacheco sí colaborará con la justicia, pero esta, afirmó, radica primero en conocer de qué se le acusa y "una vez enterado responder con la verdad".

El pasado lunes 14 de marzo, Bruno Pacheco no acudió al despacho de la fiscal Luz Taquire, donde tenía una cita programada.

Bruno Pacheco renunció en noviembre del 2021 al cargo de secretario general de Despacho Presidencial tras los escándalos que lo vincularon con el presunto tráfico de influencias en instituciones públicas y al hallazgo de 20 000 dólares en el baño de su oficina en Palacio de Gobierno, durante un operativo de la Fiscalía por el caso de presuntas presiones a un funcionario de la Sunat para favorecer a empresas. Actualmente, es investigado por el presunto delito de enriquecimiento ilícito y por presunto tráfico de influencias.

NUESTROS PODCAST



"Espacio Vital": La Organización Mundial de la Salud (OMS) emitió un comunicado donde realizó cuatro advertencias sanitarias sobre la situación que vive la población ucraniana. Según enumeró, a los traumatismos y lesiones vinculados con el conflicto bélico se le suma: exceso de morbilidad y muerte por enfermedades comunes, propagación de enfermedades infecciosas, y patologías de salud mental y psicosocial. Conversamos con la doctora Angela Uyen, actual asesora de políticas de salud en Médicos sin Fronteras.

Newsletter Todo sobre el coronavirus

La COVID-19 ha puesto en alerta a todos. Suscríbete a nuestro newsletter Todo sobre el coronavirus, donde encontrarás los datos diarios más relevantes del país y del mundo sobre el avance del virus y la lucha contra su propagación.