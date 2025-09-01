Últimas Noticias
Informes RPP
Informes RPP
Crisis en ANIN: Proyectos detenidos, empleos perdidos y regiones en alerta
EP 1323 • 04:25
Entrevistas ADN
Entrevistas ADN
Ministro Santivañez dice que parte de la Fiscalía integraría supuesta organización criminal
EP 1861 • 22:34
Reflexiones del evangelio
Reflexiones del evangelio
Lunes 1 de agosto | "Todos en la sinagoga tenían los ojos fijos en él. Entonces comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido este pasaje de la Escritura que acaban de oír"
EP 1065 • 12:04

Caso Ícaros: Arriola interpuso habeas corpus contra Eficcop ante posible allanamiento y dice que investigación debe estar con la PNP

Arriola dice que ha interpuesto habeas corpus contra Eficcop ante posible allanamiento
Arriola dice que ha interpuesto habeas corpus contra Eficcop ante posible allanamiento | Fuente: Andina
Luis Rodriguez J.

por Luis Rodriguez J.

·

El teniente general de la PNP Óscar Arriola acusó al fiscal Carlos Ordaya del Eficcop de tener un "sesgo político" y dijo que también ha enviado cartas notariales "contra todo el circuito de los medios de comunicación" porque el caso Ícaros sería "armado".

Judiciales
00:00 · 02:08

El teniente general PNP Óscar Arriola, jefe del Estado Mayor de la Policía, en declaraciones a la prensa brindadas este lunes, criticó la denuncia que hizo el fiscal provincial Carlos Ordaya del Eficcop respecto a que efectivos policiales a cargo de la protección de testigos protegidos por el referido caso habrían amenazado a uno de esos testigos y cometido presuntos actos de marcaje y reglaje. 

Como se recuerda, el último viernes, Ordaya López anunció a la prensa que había presentado una denuncia penal contra dos efectivos policiales de la DIVIAC por haber cometido los referidos actos y que incluso estos habrían amenazado al testigo protegido. La denuncia indica que los policías estarían relacionados al comandante general de la PNP Víctor Zanabria Angulo y a Arriola Delgado.

Al respecto, Óscar Arriola señaló al fiscal Carlos Ordaya de tener un "sesgo político" y dijo que ha interpuesto un habeas corpus contra él ante un posible allanamiento.

"[Estoy] profundamente decepcionado, la verdad que muy triste porque estos niveles de actuación fiscal probatoria dejan por los suelos las capacidades de un profesional como lo es el Dr. Ordaya, que puede decir lo que él diga en sus conferencias de prensa, pero que definitivamente yo puedo demostrar que tiene un sesgo político”, indicó.

"Yo he interpuesto un habeas corpus contra él, ante el Poder Judicial, porque seguramente, y he ido a hablar con mi esposa y mis hijos, van a entrar a mi casa, eso es previsible", sostuvo.

Asimismo, el jefe del Estado Mayor de la PNP dijo que también ha presentado "dos cartas notariales contra todo el circuito de los medios de comunicación", ya que esto, a su parecer, "sería un caso armado".

"He presentado dos cartas notariales contra todo el circuito de los medios de comunicación y esto sería un caso armado. [Lo ocurrido] ha sido en mayo, dicen [...], y meten en la conversación a Colchado, dice ‘tendrá que ver esto con el caso de Colchado, porque mi jefe no ha ascendido, y mejor no declares porque te va a pasar algo’. ¡Por favor!”, enfatizó.

"Han ido fiscales a la casa de Martín Villalón a allanarla pudiendo pedirle los documentos", remarcó. 

"La investigación tiene que estar con la Policía"

En otro momento, Óscar Arriola señaló que el caso viene siendo investigado por la Fiscalía desde mayo pasado, pero que este debería estar con la Policía.

"Esto es un armado y tienen desde mayo, junio, julio. Por eso es que la investigación tiene que estar con policía proba. El tiempo que pasa es la verdad que huye", aseguró.

"Yo me he apersonado ahorita a la Fiscalía. Ahorita voy a hablar con el fiscal y quiero tener acceso al expediente para leerlo, soy un abogado, soy maestro en Derecho Penal. Y si quieren ir a mi casa, vayan a mi casa; quieren ir a mi oficina, también vayan a mi oficina", enfatizó.

Respecto a la presunta participación que habría tenido Máximo Ramírez de la Cruz, director general de la Defensoría de la PNP, en el cambio de los TDR que permitió que Percy Tenorio pueda adjudicarse 5 contratos de defensa de generales, Arriola Delgado sostuvo que la elección del abogado es "personalísima" por parte de los efectivos que solicitan defensa legal.

"La elección de un efectivo policial por la persona para que ejerza su defensa técnica en un procedimiento de investigación preliminar o preparatoria o en la etapa intermedia de la acusación penal o en el juicio oral es una elección personalísima. Yo podría escoger a una abogada que tenga 3 años porque creo que esos son los términos", sostuvo.

Por último, resaltó que todo "está en investigación" y pidió a la prensa "que sigan la investigación hasta el final".

El poder en tus manos

EP211 | INFORMES | Elecciones 2026: el Senado será la verdadera batalla del poder político

En las elecciones 2026, más de nueve mil candidatos competirán por un lugar en el nuevo Congreso. Pero la contienda más reñida será por llegar al Senado, la cámara alta que regresa luego de más de tres décadas. ¿Qué funciones tendrá y por qué será estratégico para los partidos asegurar presencia en este espacio?
El poder en tus manos
El poder en tus manos
00:00 · 00:00

Tags
Óscar Arriola Eficcop Caso ícaros Carlos Ordaya Fiscalía

