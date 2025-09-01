Caso Ícaros: Arriola interpuso habeas corpus contra Eficcop ante posible allanamiento y dice que investigación debe estar con la PNP

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El teniente general PNP Óscar Arriola, jefe del Estado Mayor de la Policía, en declaraciones a la prensa brindadas este lunes, criticó la denuncia que hizo el fiscal provincial Carlos Ordaya del Eficcop respecto a que efectivos policiales a cargo de la protección de testigos protegidos por el referido caso habrían amenazado a uno de esos testigos y cometido presuntos actos de marcaje y reglaje.

Como se recuerda, el último viernes, Ordaya López anunció a la prensa que había presentado una denuncia penal contra dos efectivos policiales de la DIVIAC por haber cometido los referidos actos y que incluso estos habrían amenazado al testigo protegido. La denuncia indica que los policías estarían relacionados al comandante general de la PNP Víctor Zanabria Angulo y a Arriola Delgado.

Al respecto, Óscar Arriola señaló al fiscal Carlos Ordaya de tener un "sesgo político" y dijo que ha interpuesto un habeas corpus contra él ante un posible allanamiento.

"[Estoy] profundamente decepcionado, la verdad que muy triste porque estos niveles de actuación fiscal probatoria dejan por los suelos las capacidades de un profesional como lo es el Dr. Ordaya, que puede decir lo que él diga en sus conferencias de prensa, pero que definitivamente yo puedo demostrar que tiene un sesgo político”, indicó.

"Yo he interpuesto un habeas corpus contra él, ante el Poder Judicial, porque seguramente, y he ido a hablar con mi esposa y mis hijos, van a entrar a mi casa, eso es previsible", sostuvo.

Asimismo, el jefe del Estado Mayor de la PNP dijo que también ha presentado "dos cartas notariales contra todo el circuito de los medios de comunicación", ya que esto, a su parecer, "sería un caso armado".

"He presentado dos cartas notariales contra todo el circuito de los medios de comunicación y esto sería un caso armado. [Lo ocurrido] ha sido en mayo, dicen [...], y meten en la conversación a Colchado, dice ‘tendrá que ver esto con el caso de Colchado, porque mi jefe no ha ascendido, y mejor no declares porque te va a pasar algo’. ¡Por favor!”, enfatizó.

"Han ido fiscales a la casa de Martín Villalón a allanarla pudiendo pedirle los documentos", remarcó.

"La investigación tiene que estar con la Policía"

En otro momento, Óscar Arriola señaló que el caso viene siendo investigado por la Fiscalía desde mayo pasado, pero que este debería estar con la Policía.

"Esto es un armado y tienen desde mayo, junio, julio. Por eso es que la investigación tiene que estar con policía proba. El tiempo que pasa es la verdad que huye", aseguró.

"Yo me he apersonado ahorita a la Fiscalía. Ahorita voy a hablar con el fiscal y quiero tener acceso al expediente para leerlo, soy un abogado, soy maestro en Derecho Penal. Y si quieren ir a mi casa, vayan a mi casa; quieren ir a mi oficina, también vayan a mi oficina", enfatizó.

Respecto a la presunta participación que habría tenido Máximo Ramírez de la Cruz, director general de la Defensoría de la PNP, en el cambio de los TDR que permitió que Percy Tenorio pueda adjudicarse 5 contratos de defensa de generales, Arriola Delgado sostuvo que la elección del abogado es "personalísima" por parte de los efectivos que solicitan defensa legal.

"La elección de un efectivo policial por la persona para que ejerza su defensa técnica en un procedimiento de investigación preliminar o preparatoria o en la etapa intermedia de la acusación penal o en el juicio oral es una elección personalísima. Yo podría escoger a una abogada que tenga 3 años porque creo que esos son los términos", sostuvo.

Por último, resaltó que todo "está en investigación" y pidió a la prensa "que sigan la investigación hasta el final".