Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Caso Los dinámicos del centro: PJ confirmó vigencia del mandato de prisión preventiva contra José Bendezú

José Bendezú tras ser capturado en Huancayo en 2024.
José Bendezú tras ser capturado en Huancayo en 2024. | Fuente: RPP
Julio Cisneros

por Julio Cisneros

·

José Bendezú, exsecretario de prensa del partido político Perú Libre, fue capturado por la Policía Nacional el 15 de junio del 2024 en la ciudad de Huancayo, tras haber estado en calidad de no habido a raíz de este caso.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El exsecretario de prensa del partido político Perú Libre, José Bendezú, seguirá recluido en un penal del país, luego de que el juez Jorge Chávez Tamariz resolviera que se mantenga "vigente" el mandato de prisión preventiva que se dictó en contra, como parte de la Investigación preparatoria que se le sigue por el caso Los dinámicos del centro.

El magistrado adoptó esta medida al declarar "infundada" la revisión de oficio de la prisión preventiva que dispuso su despacho contra Bendezú Gutarra por un plazo de 36 meses el 10 de octubre del 2021 dentro de este proceso penal.

Mediante una resolución emitida el último 9 de octubre, a la que tuvo acceso RPP, Chávez Tamariz determinó que, en este caso, se mantiene vigente el peligro de fuga y de obstaculización, por lo que debe continuar la medida restrictiva.

El magistrado también resaltó en su resolución los graves delitos que le atribuye la Fiscalía al investigado entre los que está organización criminal y delito funcional, por lo que la prisión preventiva sigue siendo idónea, como medida cautelar, así como necesaria y proporcional.

José Bendezú, quien también se desempeñó como director regional de Transportes y Comunicaciones de Junín, fue capturado por la Policía Nacional el 15 de junio del 2024 en la ciudad de Huancayo, tras haber estado en calidad de no habido por la justicia a raíz de este caso.

Según la Fiscalía Anticorrupción, Los dinámicos del centro era una red criminal que tenía más de 42 integrantes, en cuatro niveles, que cometía dos actividades específicas, el cobro de sobornos para otorgar licencias de conducir en la Región Junín y la contratación de personal afiliado o simpatizante de Perú Libre para luego cobrarles sobornos.

Te recomendamos

El poder en tus manos

EP220 | INFORMES | Elecciones 2026: Agrupaciones políticas definirán a sus candidatos con menos de 10 delegados

Las agrupaciones políticas se preparan para elegir a sus candidatos que los representarán en las elecciones generales del 2026, sin embargo, hoy conocemos que no solo la mayoría los elegirá con el voto de delegados, sino que, además, lo harán con un número muy reducido de estos representantes. Sepa de qué agrupaciones son en el siguiente informe de Maricarmen Chinchay, periodista de El Poder en tus Manos.
El poder en tus manos
El poder en tus manos
00:00 · 00:00

Video recomendado
Tags
Poder Judicial Prisión preventiva José Bendezú Perú Libre

RPP TV

En Vivo

Más sobre Judiciales

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA