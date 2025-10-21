Caso Los dinámicos del centro: PJ confirmó vigencia del mandato de prisión preventiva contra José Bendezú

José Bendezú, exsecretario de prensa del partido político Perú Libre, fue capturado por la Policía Nacional el 15 de junio del 2024 en la ciudad de Huancayo, tras haber estado en calidad de no habido a raíz de este caso.

El exsecretario de prensa del partido político Perú Libre, José Bendezú, seguirá recluido en un penal del país, luego de que el juez Jorge Chávez Tamariz resolviera que se mantenga "vigente" el mandato de prisión preventiva que se dictó en contra, como parte de la Investigación preparatoria que se le sigue por el caso Los dinámicos del centro.

El magistrado adoptó esta medida al declarar "infundada" la revisión de oficio de la prisión preventiva que dispuso su despacho contra Bendezú Gutarra por un plazo de 36 meses el 10 de octubre del 2021 dentro de este proceso penal.

Mediante una resolución emitida el último 9 de octubre, a la que tuvo acceso RPP, Chávez Tamariz determinó que, en este caso, se mantiene vigente el peligro de fuga y de obstaculización, por lo que debe continuar la medida restrictiva.

El magistrado también resaltó en su resolución los graves delitos que le atribuye la Fiscalía al investigado entre los que está organización criminal y delito funcional, por lo que la prisión preventiva sigue siendo idónea, como medida cautelar, así como necesaria y proporcional.

José Bendezú, quien también se desempeñó como director regional de Transportes y Comunicaciones de Junín, fue capturado por la Policía Nacional el 15 de junio del 2024 en la ciudad de Huancayo, tras haber estado en calidad de no habido por la justicia a raíz de este caso.

Según la Fiscalía Anticorrupción, Los dinámicos del centro era una red criminal que tenía más de 42 integrantes, en cuatro niveles, que cometía dos actividades específicas, el cobro de sobornos para otorgar licencias de conducir en la Región Junín y la contratación de personal afiliado o simpatizante de Perú Libre para luego cobrarles sobornos.