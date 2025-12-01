Caso Los dinámicos del centro: PJ renovó órdenes de ubicación y captura dictadas contra Francisco Muedas, vinculado a Vladimir Cerrón

El juez Jorge Chávez Tamariz adoptó esta medida con el fin de que Muedas Santana cumpla con el mandato de prisión preventiva que dictó en su contra en 2021 a pedido de la Fiscalía Anticorrupción.

El Poder Judicial renovó las órdenes de ubicación y captura dictadas contra Francisco Muedas Santana, personaje vinculado al prófugo líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, como parte de la Investigación preparatoria que se le sigue por el caso Los dinámicos del centro.



El juez Jorge Chávez Tamariz adoptó esta medida con el fin de que Muedas Santana cumpla con el mandato de prisión preventiva que dictó en su contra, el 15 de octubre del 2021, a pedido de la Fiscalía Anticorrupción que tiene a su cargo la investigación preparatoria sobre este caso.



El magistrado tomo en cuenta para su decisión que se encontraba pendiente de renovar la orden de captura del citado investigado desde el 2022.



Mediante una resolución emitida el último 10 de noviembre, a la que tuvo acceso RPP, Chávez Tamariz dispuso que se oficie a las autoridades correspondientes a efectos de renovarse las órdenes de ubicación y captura del citado investigado en este caso.



El magistrado también dispuso que se ponga en conocimiento de la Administración del Módulo Procesal Penal sobre la conducta inoficiosa de los anteriores especialistas de causa respecto a lo sucedido en este caso.



Según la Fiscalía Anticorrupción, Los dinámicos del centro era una red criminal que tenía más de 42 integrantes, en cuatro niveles, que cometía dos actividades específicas, el cobro de sobornos para otorgar licencias de conducir en la región de Junín y la contratación de personal afiliado o simpatizante de Perú Libre para luego cobrarles sobornos.