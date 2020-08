Julio Guzmán, economista y excandidato presidencial. | Fuente: Andina

El fiscal del Equipo Especial Lava Jato, José Domingo Pérez, abrió una diligencia preliminar contra Julio Guzmán, líder del Partido Morado, por el presunto delito de lavado de activos al ser acusado de recibir US$ 400 000 de la constructora Odebrecht para la campaña presidencial del 2016.

Según la medida fiscal, Pérez Gómez dispuso la indagación por un plazo de ocho meses al ser un caso complejo. Además, solicita la declaración del exrepresentante de Odebrecht en Perú, Jorge Barata, a través del procedimiento de Cooperación de Cooperación Judicial Internacional con la República Federativa de Brasil.

El fiscal del Equipo Especial Lava Jato también dispone recibir la declaración del economista Julio Guzmán. De igual modo, requerirán a la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (SUNARP) para que informe si el denunciado aparece como propietario de bienes muebles o inmuebles.

"Las diligencias preliminares tienen como finalidad inmediata realizar los actos urgentes o inaplazables destinados a determinar si han tenido lugar los hechos objeto de conocimiento y su delictuosidad, así como asegurar los elementos materiales de su comisión, individualizar a las personas involucradas en su comisión, incluyendo a los agraviados y, dentro de los límites de la ley, asegurarlas debidamente", se lee en la disposición fiscal.

La medida del Equipo Especial Lava Jato parte de una denuncia realizada por el excongresista del Frente Amplio, Humberto Morales, en enero del 2019.

"Sí hay información financiera sobre esos 400 000 dólares que recibió Julio Guzmán, ese dinero no pudo cargarse en una mochila. Pero, imagínense que con Alan García se habló de 200 000 dólares y miren todo lo que se ha encontrado. Pedimos al Ministerio Público haga su papel en el caso del ‘moradito’, porque no puede ser que no se le toque", señaló en una entrevista con diario Exitosa.