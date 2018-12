Resoluciones llevan la firma del fiscal de la Nación. | Fuente: Foto: Andina

El Ministerio Público prorrogó por todo el 2019 las plazas creadas para las Fiscalías Especializadas en Delitos de Corrupción de Funcionarios, las cuales tienen a su cargo las investigaciones del caso Odebrecht. Mediante resoluciones firmadas por el fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, se precisa que la prórroga se inicia el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2019.

Fuentes del Ministerio Público precisaron a RPP Noticias que esta renovación de plazas no significa que se haya renovado la permanencia de los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez dentro del equipo que tiene a su cargo las investigaciones del caso Odebrecht debido a que la renovación de plazas que se ha hecho no corresponde a la de ellos.



Al respecto, el doctor Pedro Angulo, exdecano del Colegio de Abogados de Lima (CAL), señaló que esta decisión del Ministerio Público responde a un tema administrativo para renovar las plazas que no son titulares y garantizar que cuentan con presupuesto de respaldo.

En diálogo con RPP Noticias, el abogado explicó que los nombramientos de los fiscales -titulares o provisionales-, al no tener un tiempo de duración, se mantiene hasta que se indique lo contrario. En ese sentido, precisó que no se tiene que producir necesariamente una ratificación.

"Si no lo menciona en los días que vienen, van a seguir, salvo que salga una disposición en la que no se les ratifique, aunque esto es una figura en manos del ex Consejo Nacional de la Magistratura. Simplemente se les cambiaría de despacho", detalló.

Prorrogan vigencia en otras plazas fiscales

También se aprobó la prórroga para 6 plazas de Fiscales Adjuntos Superiores Transitorios para la Primera, Segunda y Tercera Fiscalía Superior Nacional Especializada Contra la Criminalidad Organizada, el Pool de Fiscales Transitorios de las Fiscalías Especializadas Contra la Criminalidad Organizada y 91 plazas de Fiscales Adjuntos Provinciales Transitorios para dicho equipo.

Del mismo modo, se prorrogó la vigencia de 3 Fiscalías Provinciales con carácter transitorio, 4 plazas de Fiscales Provinciales y 66 plazas de Fiscales Adjuntos Provinciales, todas creadas con carácter transitorio para las Fiscalías Especializadas en Delitos de Corrupción de Funcionarios, Delitos de Lavado de Activos y Pérdida de Dominio y Contra la Criminalidad Organizada.