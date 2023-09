Poder Judicial resolvió prescindir de testimonio de Marcelo Odebrecht en juicio contra Ollanta Humala

El Poder Judicial anunció, a través de redes sociales, su decisión de prescindir del testimonio de Marcelo Odebrecht en el juicio oral que se sigue contra el expresidente Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia por el presunto delito de lavado de activos.

La decisión estuvo a cargo del Tercer Juzgado Penal Colegiado Nacional y, además, excluye los testimonios de otros implicados como Luiz Mameri, exvicepresidente de Odebrecht para América Latina; y Fernando Migliaccio da Silva, sindicado como uno de los administradores de la Dirección de Operaciones Estructuradas de la empresa brasileña.

Fundamentos

Según indicó el Poder Judicial, la resolución se fundamentó en el vínculo existente entre los testigos y la empresa Odebecht, además del pedido de la justicia brasileña de prescindir de las declaraciones ante una presunta ilicitud en la obtención de los sistemas Drouysys y MyWebDay.

Respecto a la declaración testimonial de Jorge Barata, el juzgado precisó que "su situación se definirá mañana (martes), durante la audiencia del juicio oral".

Por unanimidad, Tercer Juzgado Penal Colegiado Nacional resuelve prescindir de las declaraciones testimoniales de Marcelo Odebrecht, Luiz Mameri, Fernando Migliaccio da Silva; entre otros, en el juicio oral contra #OllantaHumala y otros. (1/3) pic.twitter.com/AQXkua2kQj — Poder Judicial Perú (@Poder_Judicial_) September 4, 2023

Cabe precisar que en la audiencia que se realizó hoy desde las 9am., Marcelo Odebrecht no se presentó a rendir su testimonio, por lo cual la Fiscalía solicitó que se haga efectivo el apercibimiento y se ordene su declaración, al calificarla de necesaria en el juicio oral. No obstante, esta no se habría producido por disposición de la justicia brasilera.

Por su parte, el fiscal del Equipo Especial Lava Jato, Germán Juárez, señaló que Jorge Barata, exsuperintendente de Odebrecht en el Perú, sí se presentará en la audiencia de mañana.

"Jorge Simões Barata, hasta donde tengo entendido señora magistrada él ha dicho, o su a abogado ha comunicado. que se va conectar el día de mañana. De dónde, cómo desconozco, pero dice que se va conectar, no sé si para brindar su declaración o para exponer su situación jurídica en la que se encuentra", sostuvo el fiscal a la jueza de la sala.

"Caso contra Ollanta Humala podría caerse"

Como se recuerda, el Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil declaró ilegal las pruebas obtenidas a través de los sistemas informáticos Drouysys y MyWebDay y, en consecuencia, ordenó que se excluyan los testimonios de los exrepresentantes de la empresa que hagan mención a dichos sistemas.

Al respecto, el abogado penalista James Rodríguez, en diálogo con RPP Noticias, señaló que todo el caso podría venirse abajo al complicarse el sustento de la acusación.

"Podría afectar mucho el proceso porque estamos hablando de que se estaría trasgrediendo la justicia de nuestro país. La controversia, debate o polémica en este caso es porque el magistrado del Tribunal Federal de Brasil, el doctor José Antonio Díaz, ha resuelto una medida cautelar a favor de la defensa del señor Humala. Esto, para prohibir que Odebrecht y Barata se refieran a las pruebas contenidas en los servidores MyWebDay y Drousys, dado que se encontraron ahí que supuestamente estarían contaminadas. La defensa no desea que se puedan leer estos servidores porque ahí se encuentran los codinomes, los pagos y los montos", sostuvo.

"Considero que sí (se puede caer el caso), porque si ellos no se refieren exactamente a los nombres, montos, a lo que está en el servidor va a ser muy difícil que se pueda sostener una acusación o una sentencia. Por eso considero que la Fiscalía de nuestro país tiene la obligación de exigir a estas personas que respondan, sobre todo, a estos directivos y rindan su declaración con base a lo que se encuentra dentro de estos servidores (...). Ellos se encuentran bajo un régimen de delación premiada; es decir, si no colaboran, no aportan información que necesita la justicia para ejercer su función sancionadora y de investigación, estarían infringiendo esta norma", agregó.

Con respecto al trabajo realizado por la Fiscalía de la Nación, Rodríguez consideró que si bien están llevando el caso de manera adecuada, están tomando mucho tiempo.

"El trabajo de la Fiscalía está bastante bien. Sin embargo, está tomando mucho tiempo este proceso de Odebrecht y Barata. También esta declaración que debería haberse dado hace más de un año recién se va a dar en esta fecha. Y antes de darse ahora ellos impugnan esa declaración manifestando que estarían contaminados", finalizó.