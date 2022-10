César Azabache advierte que denuncia contra Pedro Castillo acabará en el Tribunal Constitucional

César Azabache | Fuente: RPP

El exprocurador anticorrupción César Azabache señaló que la denuncia presentada por la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, en contra del presidente Pedro Castillo llegará, de una forma u otra, a ser evaluada por el Tribunal Constitucional. Asimismo, Azabache explicó el proceso que seguirá la acción interpuesta por la titular del Ministerio Público para llegar a ser votado en pleno del Congreso.

"Ante una denuncia ante el Parlamento, la Comisión Permanente habilita a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales para iniciar el procedimiento, se califican los hechos, se abre el caso a debate con la defensa, hay un tiempo de evaluación de pruebas y hechos y solo al final hay un procedimiento muy complejo en el que la Subcomisión se comunica con la Comisión Permanente, la Comisión Permanente vota y recién en ese momento decide si acusa o no ante el pleno", dijo en Ampliación de Noticias.

"En el camino de un procedimiento, que va a tomar tiempo —dos, cuatro, seis meses—, mientras se reciben los descargos y mientras se discute en el (Tribunal) Constitucional, porque si esto no se abre, la Fiscalía se va al Constitucional y si esto se abre, la defensa se va al Constitucional, mientras eso ocurre es que, desde mi punto de vista, tenemos que discutir la derogación del 117", agregó.

Con respecto al artículo 117 de la Constitución, que establece los presupuestos por los que el presidente puede ser acusado, indicó que lo presentado ahora no es una acusación, sino una denuncia, que es el primer paso del proceso.

"El 117 de la Constitución prohibe acusar. A partir de la decisión del fiscal Pablo Sánchez Velarde de iniciar el procedimiento contra Castillo, ha quedado asentado entre nosotros la regla conforme a la cual investigar no es acusar. Por eso la Fiscalía está pudiendo avanzar. Denuncia significa solo comunicación de un hecho. Lo que sigue a una denuncia es una investigación, no una acusación. La fiscal de la Nación no le está pidiendo al Congreso en este instante que acuse a Castillo, ni le está pidiendo permiso al Congreso para acusar ella. Por eso el énfasis en la diferencia", explicó.

"Cuando la Fiscalía dice ´estamos denunciando, no acusando´, lo que hay que leer es que esta es una comunicación de hechos. Lo que pase de aquí en adelante va a depender del modo en que el Congreso entienda sus competencias", añadió.

Congreso tendría que debatir el artículo 117

Posteriormente, Azabache comentó que el debate en el Congreso podría girar en torno a derogar el artículo 117 de la Carta Magna para que el jefe de Estado pueda ser acusado durante el ejercicio de su función.

"El debate sobre el alcance del 117 está reproduciendo lo que se dijo en el momento en que Sánchez Velarde autorizó investigar. Quienes sostenían que Sánchez no debía autorizar investigar o que Checkley no debía aprobar el inicio de esa investigación sostiene ahora que el Congreso debe desestimar la denuncia de plano. Quienes hemos sostenido que investigar no es acusar y es correcto que el Judicial haya autorizado esta investigación, sostenemos ahora que el Congreso puede recibir la denuncia, abrir el procedimiento y comenzar los debates sobre lo que sigue, que, en mi opinión, es en paralelo al procedimiento ante la Subcomisión de Acusaciones, discutir de una vez por todas la derogación del artículo 117 de la Constitución y dejar al presidente con las protecciones constitucionales que tiene cualquier ministro de Estado, que es el antejuicio, la reserva de cargos para la Fiscalía Suprema y la reserva de procesos para la Corte Suprema", manifestó.

"Mi impresión es que el Congreso puede en este momento abrir el procedimiento en atención a la denuncia y en el marco de ese procedimiento pedir los descargos del presidente, recibir a la defensa, recibir las pruebas que haya que recibir y, en paralelo, mientras el procedimiento se desarrolla, discutir la derogación del 117. Porque en este tipo de casos el 117 va a tener efectos cuando el Congreso termine, no cuando comience", culminó.