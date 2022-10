Norma Yarrow señala que Pedro Castillo debería dejar intentos de salir del país por decisión propia

La parlamentaria pide a Pedro Castillo quedarse en el país | Fuente: Andina

Norma Yarrow, congresista de Avanza País, manifestó que el presidente Pedro Castillo debe permanecer en el país y dijo esperar que "por decisión propia" desista de sus intenciones de viajar a Europa para reunirse con el papa Francisco.

"El presidente de la República, con siete carpetas fiscales, debería por decisión propia dejar ese intento de salir del país. El escándalo esta acá, cuando hay congresistas que venden su voto, cuando hay congresistas que cambian su decisión. Podemos ser 46 (parlamentarios) firmes, pero hay congresistas que de verdad nos sorprenden a muchos como es que de alguna manera blindan al gobierno, por eso es importante que deslinde del tema de los 'Niños'. Si están comprometidos que le caiga todo el peso de la ley", expresó a los medios de comunicación.

Norma Yarrow también cuestionó que el mandatario Pedro Castillo siga victimizándose desde su llegada al poder. Sobre la situación de los padres del presidente, dijo esperar que se encuentren bien.

"El presidente siempre se ha victimizado desde que ingresó diciendo que no lo queriamos porque es provinciano, yo soy provinciana y me siento orgullosa y no tengo nada de que sentirme menos y el mandatario se ha victimizado no solamente en el caso que no lo querían, ahora en el caso de sus padres, que espero esten bien", agregó.

Por otro lado, la parlamentaria indicó que Patricia Benavides, titular del Ministerio Público, tiene todo el apoyo del Congreso en los operativos que han realizado este martes.

"Todo nuestro apoyo, respeto y admiración al actuar de la fiscal. Una mujer que está siendo ahorita, de alguna manera, amenazada y acosada políticamente por los socios de Pedro Castillo", sostuvo.

El presidente Pedro Castillo informó el fin de semana que volverán a presentar el pedido ante el Congreso para viajar a Europa, luego de que el pasado jueves los parlamentarios le negaran el permiso.

‘Valkiria II’: operativos y detenciones

El equipo especial de la Policía Nacional, en coordinación con el Equipo Especial de Fiscales contra la corrupción del Poder, realizó el operativo ‘Valkiria II’ en donde se allanó las oficinas e inmuebles de los seis congresistas de Acción Popular, sindicados como ‘Los Niños’, y la detención preliminar de los integrantes del supuesto ‘Gabinete en las sombras’.

Se intervino a las oficinas e inmuebles de los congresistas Elvis Vergara Mendoza, Ilich Fredy López Ureña, Jhaec Darwin Espinoza Vargas, Jorge Luis Flores Ancachi, Juan Carlos Mori Celis y Raúl Felipe Doroteo Carbajo.

Por otro lado, se dispuso la detención preliminar por diez días en contra de Segundo Sánchez Sánchez, dueño de la vivienda del pasaje Sarratea. Eder Vitón y Biberto Castillo León, ex asesores presidenciales; Aúner Vásquez, exjefe del Gabinete Técnico de la Presidencia; Salatiel Marrufo, exjefe de asesores del Ministerio de Vivienda y el empresario Jenin Cabrera Fernández.