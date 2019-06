César Hinostroza fue entrevistado por el enviado especial de RPP a España, Carlos Villareal. | Fuente: Andina

El exjuez supremo César Hinostroza se negó a develar la identidad de la 'Señora K' a la que hizo mención en uno de los audios que lo involucraron en el caso Lava Juez. En una entrevista exclusiva con RPP Noticias dijo que su caso está judicializado y no debe hacer revelaciones que entorpezcan las investigaciones de fiscalía.

"En su momento dije vamos a declarar ante la fiscalia, he pedido hasta en siete oportunidades declarar ante el ex fiscal Pablo Sánchez y nunca me llamaron. (Mi caso) se judicializó, ahora está en manos de un fiscal anticorrupción, seguro me llamará. Para no entorpecer la investigación, en su momento se hará mención", dijo al ser consultado sobre la 'Señora k' por el enviado especial de RPP a España, donde el exjuez afronta un proceso de extradición.



Agregó, no obastante que una declaración suya al respecto ahora es intrascendente, "porque los medios de comunicación, los fiscales, los jueces que están enviando a prisión preventiva a mucha gente, el Parlamento [...] todos dicen que la 'Señora K' es la señora Kieko Fujimori, nada importa lo que diga yo ahora".

"Yo no cuido a nadie"



Hinostroza negó tener intereses ocultos detrás de su posición de no revelar el nombre de la 'Señora K' y afirmó que el no cuida a nadie ni debe favores políticos.

"Yo no cuido a nadie, yo me cuido a mi mismo. No he hecho ningún tipo de favor a nadie, menos a Fuerza Popular, ni he merecido ningún favor de ellos", manifestó.

Cabe recordar, que en julio del 2018, en declaraciones a RPP Noticias, Hinostroza negó que la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, sea la 'señora K', pero reconoció que la 'fuerza número 1', a la que hizo mención en el mismo audio difundido en IDL Reporteros, es Fuerza Popular.

"Salí del país por temor"

En otro momento de la entrevista, Hinostroza negó haber utilizado el pasaporte diplomático que le ayudó a gestionar para él y su familia el embajador César Enrique Bustamante Llosa para salir del Perú en octubre del 2018 a través del control binacional de Tumbes.

"Se está diciendo que el pasaporte que tramité ante Cancillería habría servido para salir por Tumbes. Totalmente falso. Yo he salido con el pasaporte ordinario que utiliza cualquier ciudadano", señaló en entrevista exclusiva con RPP Noticias en la que también confesó que conoció a Bustamante Llosa "en un evento internacional".

El pasado 3 de junio el Poder Judicial dictó 12 meses de prisión preventiva y una orden de captura en su contra por haber desacatado una orden de impedimento de salida. Por este caso, el exmagistrado es investigado por el presunto delito de cohecho activo genérico.

"Cuando salí del país lo hice por temor a sufrir un atentado contra mi vida e integridad física y, además, por el temor de ser enviado a prisión abusivamente por el aparato estatal y vine a España a pedir asilo", señaló.