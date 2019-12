César Villanueva | Fuente: PCM

Segismundo Suárez, abogado de César Villanueva, afirmó este domingo que mañana presentará la apelación contra los 18 meses de prisión preventiva. Esto debido a que el Ministerio Público no cumplió con exigencias conforme a ley.

En enlace telefónico con el programa La Rotativa de fin de semana de RPP Noticias, la defensa legal del excongresista señaló que la argumentación para solicitar la excarcelación no radica en el estado de salud de su defendido. De esto modo, recordó que la fiscal supremo Bersabeth Revilla, en el caso de tráfico de influencias, sostuvo que no había peligro de fuga del expremier.

"Nosotros vamos al pobre, al miserable requerimiento de prisión preventiva que presentó el Ministerio Público, no cumplía con las exigencias de ley y ¿qué hizo el juzgador? el doctor Chávez Tamaríz subsanó la omisión, no es lo correcto (...) en ese momento debió devolver la carpeta fiscal para que se subsane y para emitir un pronunciamiento, no lo hizo", dijo Segismundo Suárez.

El pasado miércoles, el Poder Judicial dictó 18 meses de encarcelamiento contra César Villanueva en la investigación por los presuntos pagos ilícitos de Odebrecht para la adjudicación de la carretera San José de Sisa, cuando era gobernador regional de San Martín.

"Se está investigando un concurso público para la construcción de una carretera de hace 11 años, que se acabó hace nueve años, los hechos ya están consumados, los hechos no pueden ser modificados. Lo que está en investigación es un expediente de conocimiento público y abierto", indicó el abogado de César Villanueva.



"Se encuentra estabilizado"

El abogado Segismundo Suárez afirmó que su defendido César Villanueva se encuentra estabilizado en una clínica de Jesús María tras varios días de haber sufrido una elevada presión arterial.

"Está en tratamiento, está estabilizado", resaltó y aseguró que estando ya internado le sobrevino un doble infarto cerebral y se le detectó un aneurisma de la arteria cerebral media izquierda.

La defensa legal aprovechó para recordar que el exparlamentario tiene como antecedentes médicos: tres bypass previos, un marcapasos e insuficiencia renal.