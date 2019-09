César Villanueva habría recibido $320,000 de Odebrecht por proyecto vial en región San Martín

César Villanueva | Fuente: Congreso de la República

El expresidente del Consejo de Ministros, César Villanueva, habría recibido siete pagos por 320,000 dólares de la empresa Odebrecht para la adjudicación carretera Cuñumbuque-Zapatero-San José de Sisa (región San Martín), según revela este domingo el diario El Comercio. La cifra incluiría los 60,000 dólares revelados por el exdirectivo brasileño Jorge Barata.

Según el medio, el monto está registrado en las planillas del Departamento de Operaciones Estructuradas de la constructora extranjera bajo el seudónimo 'Curriculum Vita', un 'codinome' que la firma brasileña asignó al entonces presidente regional de San Martín (2007-2013).



En agosto, Jorge Barata declaró ante los fiscales peruanos que César Villanueva recibió dos pagos de 30,000 dólares en efectivo por la rehabilitación y mejoramiento de la carretera Cuñumbuque–Zapatero–San José de Sisa, proyecto que fue entregado a la constructora brasileña por 109´561.076 de soles. El exdirectivo también afirmó que las negociaciones se hicieron directamente con el actual congresista.



De acuerdo a El Comercio, un aspirante a colaborador eficaz de la fiscalía señaló en su declaración que el exejecutivo de la firma brasileña, Eleuberto Martorelli, entregó personalmente César Villanueva las bases del proceso de licitación del citado proyecto vial en un sobre de manila.

Posteriormente un emisario de Odebrecht, ubicado en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), se aseguró la buena pro para la constructora extranjera, a través del pago de sobornos a los miembros del comité de adjudicación. Finalmente, la obra fue adjudicada el 2008 a la empresa que representaba Barata.

"Dice medias verdades"

César Villanueva volvió a rechazar haber recibido algún tipo de "prebendas o cosas" por parte de la empresa Odebrecht cuando era presidente regional de San Martín. Además, negó la versión del aspirante a colaborador eficaz sobre la recepción de un sobre de manila con documentos de la firma brasileña.

"Primero ha dicho (que recibí) 60,000 dólares, ahora son 320,0000 dólares, no me sorprendería que mañana diga (que me entregó) 500,000 dólares. O sea, cuando uno dice medias verdades, uno no puede saber exactamente de qué te están acusando", sostuvo a El Comercio.