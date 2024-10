Vladimir Cerrón y el 'cofre´: ¿qué se sabe del caso que involucra al prófugo líder de Perú Libre con el vehículo presidencial?

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Este domingo, 6 de octubre, se cumple un año desde que el líder fundador de Perú Libre, Vladimir Cerrón, permanece prófugo de la justicia, luego de ser sentenciado a 3 años y 6 meses de prisión por el caso Aeródromo Wanka.

Como se sabe, la Sala Penal de Apelaciones Transitoria Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Junín impuso dicha medida tras rechazar la apelación de Cerrón Rojas contra el fallo en primera instancia, y confirmar que incurrió en el delito de colusión en agravio del Estado cuando ocupaba el cargo de gobernador regional de Junín.

Desde entonces, Vladimir Cerrón evade la justicia, pero mantiene su presencia en el partido Perú Libre, habiendo llegado a pronunciar un extenso discurso virtual durante el aniversario de la agrupación política, en agosto de este año. Vale decir que también es un asiduo comentarista en redes sociales.

Aunque el Ministerio del Interior (Mininter) ha asegurado en múltiples ocasiones que estaría cerca de capturarlo, lo cierto es que la falta de resultados ha terminado por extender un manto de sospecha sobre el gobierno de Dina Boluarte, más aún cuando en un audio revelado por el capitán PNP Junior Izquierdo, exintegrante de la Diviac conocido como 'Culebra', se escucharía supuestamente al titular del Mininter, Juan José Santiváñez, asegurar que el vehículo presidencial habría sido usado para facilitar la huida de Cerrón a Pisco.

¿Qué es lo que sabe sobre este caso que está siendo investigado en la Fiscalía y en la Comisión de Fiscalización del Congreso? Esto es lo que se conoce hasta el momento.

El condominio en Asia y un operativo sin resultados

El pasado 16 de enero, el entonces jefe de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI), Roger Arista, recibió información sobre el paradero de Vladimir Cerrón. Según tuvo conocimiento, este se habría trasladado de Chincha al condominio Mikonos, ubicado en el distrito de Asia, en la provincia limeña de Cañete.

Al respecto, Jorge Angulo -quien era comandante general de la Policía- indicó a El Comercio que esa información "era fidedigna, confirmada", por lo que "esa misma noche se hizo la operación para ir al lugar". Sin embargo, al llegar al referido condominio en la madrugada, "ya había un canal (de TV) que estaba haciendo la cobertura". A su parecer, la información sobre el operativo habría sido filtrada.

"Lamentablemente, eso fue en horas de la madrugada, y ya estaba un canal de TV ahí, dando cobertura. El prófugo ya no estaba en el lugar, obviamente, se filtró la información. ¿Quién es el mensajero? Ahí ya han empezado los problemas y decidimos tener más compartimentajes (...) Lo que estoy manifestando es que, justamente, cuando ya teníamos prácticamente al objetivo la información se filtró", indicó en una entrevista con RPP.

Angulo Tejada agregó que "información privilegiada" referida a la captura del líder de Perú Libre "se ha canalizado a través del Ejecutivo, cuando es un tema netamente policial".

"Que le hayan podido dar buen o mal manejo a la información, eso a mí no me consta (...) En este caso especial (…), esta información se despachaba directamente con Palacio de Gobierno", manifestó.

El pasado mes de marzo, un informe del dominical Punto Final reveló que, casi un mes después del infructuoso operativo, el 24 de febrero exactamente, dos vehículos asignados a la presidenta Dina Boluarte fueron vistos frente al condominio Mikonos, a la altura del kilómetro 197 de la Panamericana Sur.

Según el reportaje, se trataba de un auto negro marca Lexus, de placa EGR 844, y de una camioneta gris de la marca Volkswagen Tiguan, de placa EPF-852. Al respecto, el Despacho Presidencial confirmó que el primer vehículo fue asignado a la jefa de Estado, y que “el vehículo se encontraba en comisión de servicio”, pese a que la agenda presidencial indica que el 24 y 25 de febrero no hubo ninguna actividad oficial.

Detalle de la agenda presidencial que indica que el 24 y 25 de febrero no hubo ninguna actividad oficialFuente: Presidencia Perú

"¿Te acuerdas que el cofre de la presidenta estaba en la playa?": el audio de Junior Izquierdo

El 1 de septiembre, Punto Final reveló parte de un audio que habría grabado el capitán PNP Junior Izquierdo, conocido como 'Culebra', durante una conversación con el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, el pasado 21 de mayo, en un chifa del distrito limeño de San Borja.

En la grabación se escucharía al titular del Mininter preguntar a su interlocutor: "¿te acuerdas que el 'cofre' de la presidenta estaba en la playa? -aludiendo al vehículo presidencial- porque iba a sacar a Cerrón de la playa".

En otra parte del audio, la que podría ser la voz de Santiváñez afirma que congresistas como Waldemar Cerrón y "funcionarios de Palacio" intercambian correos electrónicos vinculados al prófugo líder de Perú Libre, quien estaría siendo protegido por "8 militares cubanos".

El capitán PNP Junior Izquierdo dijo ante el Congreso que puede asegurar "contundentemente" que los audios son "originales".Fuente: Congreso de la República

Tras difundirse los audios, el pasado 6 de septiembre, la Comisión de Fiscalización del Congreso recibió a Junior Izquierdo y al ministro del Interior para que respondan por estos hechos. Al respecto, el exmiembro de la Diviac indicó que la matriz de la grabación ya había sido entregada al Ministerio Público y reafirmó que los audios "son auténticos".

"Yo puedo corroborar, puedo determinar, puedo decir contundentemente que esos audios son originales, porque yo me reuní un 21 de mayo del 2024 con el señor ministro del Interior en ese chifa, y en base a esa grabación es que (…) han tenido conocimiento de esta información", aseveró.

"De propia iniciativa me da esa información. Me dijo ‘¿te acuerdas que se había visto el cofre en la playa?’ (…) Porque Cerrón se estaba movilizando en ese cofre, pero cuando el cofre lo encuentran en la playa, ya lo habían dejado en Pisco. Esa es la información que me da, para evitar la captura, me lo dijo de manera muy cercana", agregó.

Por su parte, Santiváñez reiteró lo que ya había adelantado a medios de comunicación: que si bien existió el encuentro en el chifa de San Borja, la voz del audio no era suya.

"Yo estoy siendo en este momento víctima de un acto de difamación, estoy siendo víctima de un acto de persecución, probablemente, por los importantes cambios que yo he anunciado, y si estoy aquí (…) es para limpiar mi buen nombre y mi integridad moral que, durante 25 años ha estado intachable”, sostuvo ante la Comisión de Fiscalización.

“Yo creo que el propósito (de la difusión de los audios) son las acciones que estamos adoptando con respecto a diversas acciones dentro de la PNP, que incluye la investigación de diversos procedimientos que ya hemos puesto en conocimiento (…) con respecto a presumibles actos de corrupción desarrollados en diversas unidades orgánicas de la PNP, entre ellas, la Diviac”, aseveró.

Cabe señalar que la Comisión de Fiscalización volvió a citar al capitán Junior Izquierdo; sin embargo, según refirió su abogado, justo el día en que debía acudir al Congreso fue citado por la Oficina de Disciplina de la PNP para que declare en marco de un proceso disciplinario en su contra, hecho que calificó como un intento de "obstaculización" de parte de Santiváñez, algo que el ministro del Interior negó.

"Eso es absolutamente falso. Efectivamente, la labor del abogado es ejercer los actos de defensa, pero lo que manifiesta es absolutamente equivocado. Tengo entendido que al señor Izquierdo se le citó a un examen toxicológico a razón de unos videos donde presumiblemente estaría consumiendo cocaína y otras sustancias (…), para eso Inspectoría lo ha citado, para un examen toxicológico en presencia del fiscal", señaló.

A la fecha, Junior Izquierdo no ha vuelto a presentarse ante la Comisión de Fiscalización.

El ministro del Interior aseguró que la voz que se escucha en los audios no es suya.Fuente: Congreso de la República

Información sobre desplazamiento de la presidenta fue clasificada como reservada

El pasado 16 de septiembre, la empresa CoviPerú -concesionaria de los peajes ubicados en Chilca, Jahuay e Ica- remitió un oficio a la Comisión de Fiscalización del Parlamento en el que dio cuenta que el vehículo de placa EGR-844 del Despacho Presidencial "transitó por el peaje de Ica el 27 de febrero del presente año". Además, adjuntó un cuadro que indicaba que la fecha de tránsito de la unidad en el peaje Chilca ocurrió el 24 de ese mes.

Imagen del oficio remitido por CoviPerú Fuente: RPP

Al respecto, llamó la atención que, al día siguiente, 17 de septiembre, la Secretaría General del Despacho Presidencial calificó la información relacionada al desplazamiento del vehículo de la mandataria como "reservada", y con ello inaccesible a la ciudadanía vía ley de Transparencia.

RPP tuvo acceso a la Resolución 000042-2024-DP/SG, que le dio ese carácter a la información sobre el vehículo presidencial. En el documento se detalla que la Casa Militar de Palacio de Gobierno acordó, el 13 de septiembre, que el “Plan de Seguridad de Palacio de Gobierno y locales conexos”, que incluye "factores de seguridad de protección personal" a la mandataria, sea clasificado como reservado.

¿Qué llevó a que la Casa Militar tomara esa decisión? Según la Resolución 000001-2024-DP/CM, la Casa Militar identificó "nuevas amenazas y vulnerabilidades que ponen en riesgo la seguridad de la señora Presidente de la República, familia presidencial e instalaciones", en el marco de un Estudio de Seguridad llevado a cabo por el Área de Análisis de Información de la Casa Militar, en el primer trimestre de este año.

Por ello, según se indica, se dispuso actualizar el “Plan de Seguridad de Palacio de Gobierno y locales conexos”, y derogar el anterior aprobado el 11 de septiembre del 2023.

Así las cosas, la Secretaría General del Despacho Presidencial "aprobó por unanimidad" que dicho plan sea calificado como reservado; pero no solo ello, sino también el Acta N° 001-2024-DP/FRCIDP mediante la cual se tomó esa decisión "por contener elementos relevantes del Plan de Seguridad".

El 20 de septiembre, a través de un oficio, el presidente de la Comisión de Fiscalización citó, para la sesión del 2 de octubre, al suboficial PNP Félix Montalvo para que responda en su calidad de chofer del vehículo presidencial. Otro documento similar fue remitido al ministro del Interior pidiéndole que autorice al efectivo a presentarse a la comisión.

No obstante, la respuesta de Santiváñez llegó a través de un comunicado del Mininter en el que se indicó que "todas las actividades que atañen a la seguridad de la esfera privada e intimidad de la alta investidura de la figura presidencial deben mantenerse en reserva".

"Siguiendo dichas prerrogativas y al pertenecer a la Dirección de Seguridad del Estado de la PNP con destaque al Despacho Presidencial, no se autorizó la presencia del suboficial PNP Félix Montalvo Guevara en la Comisión de Fiscalización", señaló el ministerio.

El 27 de septiembre, en una conferencia de prensa, Fredy Hinojosa, vocero del Despacho Presidencial, presentó un documento de la empresa CoviPerú en el que se indicaba que el día 17 de ese mes remitieron una carta a la Comisión de Fiscalización para "subsanar" la información entregada el día anterior.

En dicho documento, según Hinojosa, la concesionaria rectificaba la información sobre el pase del vehículo presidencial por Ica, señalando que "se concluye que el vehículo de placa EGR-844 transitó por el peaje de Chilca, el 24 de febrero de este año”; es decir, no habría salido de Lima.

Nuevos indicios

El último miércoles, 2 de octubre, el presidente de la Comisión de Fiscalización, Juan Burgos (Podemos), reveló en su grupo de trabajo que la empresa Rutas de Lima le remitió videos que muestran el recorrido que hizo el vehículo presidencial y su comitiva el 24 de febrero, cerca al condominio Mikonos en Asia.

Según indicó, el "cofre" fue registrado en el carril de norte a sur del Km. 157 de la Panamericana Sur, acompañado por una comitiva de cuatro unidades. Sin embargo, el vehículo presidencial y otra unidad giraron y abandonaron la comitiva para estacionarse en un grifo en sentido de sur a norte, a pocos minutos del mediodía.

Burgos resaltó que el "cofre" regresó al Palacio de Gobierno 26 horas después, sin la compañía de los vehículos de resguardo que lo acompañaron en la ida.

“El 25 de febrero regresa sin ser acompañado por los cuatro vehículos que habían estado en la ida. No regresan con el vehículo motorizado de vuelta. Regresan sin escolta. Entonces, para nosotros es indicio de que tuvo algo sospechoso que hacer el vehículo presidencial”, indicó el parlamentario.

Juan Burgos reveló nuevos indicios en torno al recorrido del "cofre" el pasado 24 de febrero. Fuente: Congreso de la República

Óscar Arriola dijo que, a su parecer, Cerrón nunca estuvo en el condominio Mikonos.Fuente: Congreso de la República

En esa misma sesión fue convocado el general PNP Óscar Arriola, jefe del Estado Mayor de la Policía Nacional, para que informe sobre los detalles del operativo de captura del prófugo Vladimir Cerrón en Asia, realizado el pasado 16 de febrero.

Al respecto, Arriola indicó que, a su parecer, Cerrón nunca estuvo en el condominio Mikonos.

"Puedo decirles algo categóricamente, desde mi punto de vista y me someto a cualquier tipo de investigación, así como lo que ustedes van a hacer de las cámaras y todo: tengo un alto porcentaje de probabilidad de que (Cerrón) no estuvo ahí en Mikonos”, aseguró.

Sin embargo, no deslindó de la idea de que el líder de Perú Libre viene siendo protegido y financiado para mantenerse en la clandestinidad.

“Siempre soñé que un día podemos levantarnos con la noticia de que Cerrón ha sido capturado, y no solamente la captura limpia, sino con los efectos a través de los cuales podríamos determinar quiénes estuvieron, están en todo momento, protegiendo, financiando, ayudándole, con algún equipo de comunicación, facilitándole algún inmueble en algún lugar”, aseveró.

Cabe indicar que, el pasado 26 de septiembre, la Fiscalía dispuso abrir una investigación contra la presidenta Dina Boluarte, por el caso ‘Cofre presidencial’. Según indicó su abogado Juan Carlos Portugal a RPP, las indagaciones serían por el presunto delito de encubrimiento personal y comprenderían también al ministro del Interior, Juan José Santiváñez.

Por otro lado, el último jueves, el presidente de la Comisión de Fiscalización indicó en el pleno que el 16 de septiembre pasado pidió facultades de comisión investigadora para continuar con las pesquisas en torno al cofre.

"Pedimos facultades de comisión investigadora ante las evidencias encontradas, y pido que en esta sesión se priorice ese importante punto porque realmente necesitamos respuestas y la población necesita respuestas de lo que ocurrió el 24 de febrero con el vehículo presidencial de la presidenta de la República”, indicó Burgos.

No obstante, el presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, pidió que el trámite siga su curso regular.

"Todos conocemos que un pedido de esa naturaleza tiene un proceso reglamentario a seguir. Así que le recomendamos al congresista que haga lo que corresponde”, respondió antes de continuar con la sesión.

Mientras tanto, Vladimir Cerrón continúa sin ser capturado, pese a los operativos policiales realizados desde el año pasado y a una recompensa de medio millón de soles por información que posibilite su captura.

Saludo al Partido Perú Libre y al pueblo, al cumplirse un año de resistencia, disciplina y lealtad, valores que garantizan la victoria camino al socialismo. pic.twitter.com/SRHiQ4bViF — Vladimir Cerrón (@VLADIMIR_CERRON) October 6, 2024