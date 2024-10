Wilfredo Pedraza: "Es un desastre para el Gobierno no capturar a Vladimir Cerrón"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Estado La recompensa por el paradero de Vladimir Cerrón "es más un gesto político que un propósito de captura real"

El exministro del Interior Wilfredo Pedraza calificó de "desastre" a nivel político el hecho de que no se haya podido capturar a Vladimir Cerrón, pues la propia mandataria Dina Boluarte ha tenido cercanía con el prófugo líder de Perú Libre durante la campaña presidencial que llevó al poder a Pedro Castillo.

"Por experiencia sabemos que los programas de recompensas contribuyen de un modo bastante pequeño en la captura del delincuente. Creo que más es un gesto político que un propósito de captura real, porque el propósito de captura real tiene que materializarse a través de actos de inteligencia. No existe otra manera. Asumir que gente de su entorno va a delatarlo es poco probable, porque personajes así no es que vayan junto con un grupo de personas a sus escondites. Tiene gente muy de confianza en espacios de socialización nulos o reducidos", dijo en Ampliación de Noticias de RPP.

"Al Gobierno, la no captura de Cerrón le causa un enorme daño político por varias razones. Una porque Dina Boluarte ha sido nada menos que la representante en el gobierno del señor Castillo. Su militancia, su cercanía con el señor Cerrón por lo menos en tiempo de campaña fue muy evidente. Por tanto, la circunstancia o la presunción de no querer detenerlo, es una presunción que tiene algún fundamento. Políticamente, es un desastre para el Gobierno no capturarlo", agregó.

La recompensa por el paradero Vladimir Cerrón "es más un gesto político que un propósito de captura real" | Fuente: RPP

"Una acción de inteligencia orientada a la búsqueda Cerrón tiene que ser más reservada"

En otro momento, Pedraza indicó que las acciones para capturar a Cerrón deben realizarse en reserva a fin de no alertarlo.

"Es verdad que existen miles de peruanos en nuestro país que tienen una requisitoria vigente. Sin embargo, que yo recuerde, ninguno tiene un grupo especial dedicado a tiempo completo a la búsqueda de un personaje. Creo que dotarnos de un poco más de logística, más recursos, más tecnología, debería permitir a breve plazo su detención. Claro, una situación así pasa por no anunciar que ya está cercado, que ya lo tienen ubicado, que están muy cerca de él, porque más parecen anuncios o advertencias de 'ya vamos por ti', aseveró.

"Creo que una acción de inteligencia orientada a la búsqueda de un personaje público como él tiene que ser más reservada, sin anuncios, sin operativos espectaculares, porque, evidentemente, todo eso muestran señales de actos que pueden alertar a quien es buscado", culminó.