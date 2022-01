Christopher Acosta, periodista y autor del libro 'Plata como cancha'. | Fuente: RPP

El periodista Christopher Acosta indicó que es falsa la versión del abogado de César Acuña, Enrique Ghersi, referida a que no buscó la versión del excandidato presidencial para que conste en su libro 'Plata como Cancha'. En conversación con RPP Noticias, dijo que tiene llamadas telefónicas a Richard Acuña, correos al excongresista Luis Valdéz y a la Universidad César Vallejo.

"Lamento que el señor Ghersi salga a mentirle al país. No voy a permitir que él sí esté afectando mi imagen como periodista. Una cosa tan básica como conseguir descargos es el punto número 1 del ABC del periodismo. Le pido al señor Ghersi que deje de mentirle al país", dijo.

El periodista cuestionó el silencio en el que se mantiene el excandidato Cesar Acuña. "No aparece en medios, a decirle al país por qué se sintió ofendido por el libro", dijo.

"¿Por qué somos Jerónimo Pimentel y yo quienes debemos salir a la prensa a explicar nuestros argumentos? El personaje público es él y quien debe explicar sus argumentos", añadió.

Acosta consideró un artificio legal la querella interpuesta por Acuña al considerar que él afirmó que no leyó el libro. "Si bien el señor Acuña encarga a sus abogados, no le puedes encargar a una tercera persona tu supuesta indignación sobre lo que se publica de ti. Si no leyó el libro, cómo sabe que daña su imagen, su reputación pública", dijo.

Acosta consideró que Acuña busca sancionar el libro, debido a que "físicamente es un documento que recopila informaciones a la cual, cualquier persona puede acceder. El libro como artefacto, como objeto le enerva más.



