Corte Suprema declaró infundada apelación de Betssy Chávez y seguirá en prisión por el fallido golpe de Estado

La exjefa del Gabinete Ministerial, Betssy Chávez, seguirá recluida en el establecimiento penitenciario Anexo de Mujeres, en el distrito limeño de Chorrillos, luego de que la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema confirmó el mandato de prisión preventiva que se le impuso por su presunta participación en el fallido golpe de Estado que protagonizó el expresidente Pedro Castillo el 7 de diciembre del 2022.



El tribunal supremo adoptó esta medida al declarar infundado el recurso de apelación que presento Chávez Chino para que se "revoque" o "anule" la resolución que emitió el juez supremo Juan Carlos Checkley, el último 10 de septiembre, en la que rechazó la nueva solicitud que hizo para se ordenará el cese del mandato de prisión preventiva que se le impuso dentro del proceso penal que afronta por este caso.



La defensa legal de Betssy Chávez sostiene que se vulneró de manera evidente el derecho al debido proceso, a la motivación escrita de las resoluciones judiciales y a la defensa de su defendida, ya que no se incorporó las razones mínimas por las que se considera que concurre el peligro de fuga y de obstaculización.



También alega que no se ha tomado en cuenta la no concurrencia de peligro procesal de acuerdo con la sentencia de casación 966 – 2,024 / Tacna, en la que se establece que la no entrega de un equipo celular no puede ser considerada como una conducta obstruccionista o como indicio de culpabilidad, incluyendo este derecho la posibilidad del imputado de no aportar evidencia que lo autoincrimine.



A su vez, precisa que el juzgado no ha justificado la ruta empleada para dirigirse al domicilio de la encausada ni a su oficina congresal en relación con un presunto intento de buscar asilo en la Embajada de México en nuestra ciudad capital.



Los argumentos judiciales

No obstante, la sala suprema precisó que en este caso lo relevante es la efectiva ocultación o desaparición de bienes por parte de la exjefa del Gabinete Ministerial tras el fallido golpe de Estado, hecho que no ha sido refutado por su defensa legal.



“El hecho de que, la encausada Betssy Betzabet Chávez Chino, tras tener la certeza del fracaso del autogolpe, se llevó determinados bienes que podían servir de fuente de prueba y, luego, entregar voluntariamente un bien distinto al pedido, es lo significativo en orden al peligro de obstaculización… Por lo expuesto, el recurso de apelación no puede prosperar”, precisó el colegiado supremo en su resolución a la que tuvo acceso RPP.



El tribunal supremo también resaltó “la falta de aporte investigativo alternativo en contrario” por parte de la defensa legal de Betssy Chávez para demostrar que su patrocinada no pretendía refugiarse en la Embajada de México en Lima tras el fallido golpe de Estado.



La Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos cometidos por Funcionarios Públicos pidió 25 años de prisión contra Betty Chávez al acusarla por el presunto delito de rebelión a raíz de este caso.

