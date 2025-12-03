Ministerio Público pide “condena ejemplar” contra fiscal acusado de recibir coima de 3 mil dólares

El Ministerio Público se refirió este miércoles a la situación del fiscal adjunto provincial Henry Amenábar Almonte (53), quien fue captado en flagrancia cuando recibía una coima de 3 000 dólares dentro del baño del centro comercial Saga Falabella, en el distrito limeño de Miraflores.

Amenábar Almonte, de la Segunda Fiscalía Corporativa Penal de Miraflores-Surquillo-San Borja, habría solicitado un total de 20 000 dólares para favorecer a un investigado por tenencia de drogas, según la información policial.

Tras la intervención, la Fiscalía de la Nación expresó su más enérgica condena por este tipo de actos de corrupción y pidió aplicar una condena ejemplar contra el investigado.

🚨#Urgente | Pronunciamiento de la Fiscalía de la Nación. pic.twitter.com/2pdm7sS3tl — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) December 3, 2025

La institución, encabezada interinamente por Tomás Aladino Gálvez, hizo un llamado a la Autoridad Nacional de Control (ANC) para que proceda a realizar el correspondiente procedimiento administrativo disciplinario para que la Junta Nacional de Justicia (JNJ) proceda con la destitución.

“Invocamos a todos los fiscales y funcionarios del Ministerio Público a ejercer sus funciones con honestidad, eficiencia y transparencia, evitando cualquier acto que denueste la función de nuestra institución”, se lee en el comunicado.

La detención del fiscal

La Dirección contra la Corrupción de la Policía Nacional detuvo anoche al fiscal Henry Amenábar cuando estaba recibiendo una coima de 3 mil dólares dentro del baño de Saga Falabella.

La Policía organizó un operativo junto al presunto ciudadano extorsionado para que coordinara con este representante del Ministerio Público la entrega de una parte del dinero.

Amenábar Almonte fue trasladado a la sede de DIRCOCOR en el distrito de Barranco para continuar con las investigaciones correspondientes.

RPP tuvo acceso a los videos donde se observa el momento de su detención por los policías y en el que pasa las primeras diligencias.

El general Luis Lira, director de la Dirección contra la Corrupción de la Policía Nacional, señaló que el fiscal amedrentaba al denunciante, identificado como Edgar Antonio Zaconetti Loja, de seguir con la investigación en su contra si no le pagaba los 20 mil dólares.

La autoridad policial señaló que este fiscal trabajó en la Fiscalía Anticorrupción y participó en el allanamiento a la casa del expresidente Alan García en el 2019.