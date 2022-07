La Defensoría del Pueblo solicitó a la Fiscalía actuar con celeridad en investigaciones contra el congresista Freddy Díaz | Fuente: Composición RPP

La Defensoría del Pueblo, a través de Twitter, exigió hoy a la Fiscalía de la Nación actuar con celeridad ante la denuncia por el presunto delito de violación sexual contra el congresista Freddy Díaz Monago (APP)

"Ante la grave denuncia por violación sexual presuntamente cometida por el congresista Freddy Díaz Monago en las propias oficinas del Congreso, urge que la Fiscalía refuerce y apresure las investigaciones con la diligencia debida", señaló la institución.

Asimismo, solicitaron que también el Poder Judicial actúe con prontitud "en la investigación y sanción" correspondiente a fin de "evitar la impunidad".

"Condenamos todo acto de violencia sexual contra las mujeres, más aún si es cometido por funcionarios públicos, en ejercicio de su poder y en las instalaciones del Estado, lo que transgrede toda ética y merece el más fuerte reproche de todo el Estado y de la sociedad" subrayó la Defensoría del Pueblo.





Ante la grave denuncia por violación sexual presuntamente cometida por el congresista Freddy Díaz Monago en las propias oficinas del @congresoperu, urge que @FiscaliaPeru refuerce y apresure las investigaciones con la diligencia debida. (1/3) pic.twitter.com/XqHB0LjJsO — Defensoría Perú (@Defensoria_Peru) July 28, 2022

Grave denuncia

La noche de ayer se conoció que una trabajadora del Congreso de la República denunció que el referido parlamentario habría abusado sexualmente de ella en su oficina ubicada en el jirón Azángaro, en el centro de Lima.

Según información de El Comercio, la presunta víctima relató que ella se encontraba bebiendo alcohol con Díaz Monago en el lugar de los hechos, mientras hablaban de temas laborales. Tras ello, aprovechando su estado inconsciencia, el congresista habría cometido el ataque sexual.

Tras la denuncia, el Ministerio de la Mujer (Mimp) señaló que se encuentra dando apoyo legal a la mujer afectada y solicitó a la Fiscalía actuar con celeridad en el caso.

"Hoy el Programa Nacional Aurora del MIMP brindó apoyo emocional y atención legal a una mujer que denunció haber sido víctima de violación por parte del congresista Freddy Díaz Monago. Estamos atendiendo a la víctima. Exhortamos a la Fiscalía a actuar con la celeridad del caso", publicó el Mimp en sus redes sociales.

Por otro lado, la bancada de Alianza para el Progreso (APP) informó de la "expulsión inmediata" del parlamentario una vez que se conoció la denuncia.

“Ante la grave denuncia interpuesta contra el congresista de la República, Fredy Díaz Monago, por el delito de violación sexual, la Bancada de APP, ha decidido su expulsión inmediata. Condenamos este execrable acto de violencia sexual y solicita la rápida intervención de la Fiscalía de la Nación y del Poder Judicial”, indicaron en un comunicado.

No habido

La presidenta del Congreso, Lady Camones, señaló en RPP Noticias que el congresista Freddy Díaz Monago se encuentra no habido tras ser denunciado por violación sexual.

"Aún no lo han ubicado, se encuentra como no habido. Él en su DNI tiene la dirección de Cerro de Pasco y se desconoce cuál es la dirección de su domicilio aquí en Lima, hasta el momento no se tiene conocimiento de ello. Están haciendo la búsqueda, sabemos que han ido al Congreso para indagar sobre su paradero, pero nadie lo ha visto", comentó Camones en Así somos.