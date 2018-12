El defensor del pueblo explicó que el cambiar constantemente a fiscales afecta a los imputados. | Fuente: Andina

El defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, se pronunció sobre la reciente denuncia del fiscal del equipo especial del caso Lava Jato, José Domingo Pérez, contra el fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, por el supuesto delito de encubrimiento. Además, se refirió a los rumores de que este último podría remover a los magistrados del equipo especial.

Gutiérrez precisó en RPP Noticias que los fiscales "no pueden ser removidos por cualquier razón" ya que este se puede considerar como un acto arbitrario.

"Lo que digo puntualmente es que no se puede sacar inmotivadamente porque hay avances concretos", indicó. El defensor puso como ejemplo el caso de la remoción del fiscal Hamilton Castro y dijo que esta fue "consistente" ya que su presencia en la investigación no estaba dando resultados.

También comentó que el sacar fiscales de las investigaciones no solo compromete el avance de estos, sino que afecta a los imputados. "A mí como investigado no me gustaría que estén cambiando porque eso afecta mi derecho a la defensa", señaló.

Propuesta

Gutiérrez comentó que el derecho de la inamovilidad debería ser debatido en la propuesta de la Junta Nacional de Justicia.

"Debería señalarse que todo acto arbitrario es causal para que se inicie una investigación o un proceso", señaló. "La justicia está devastada, no existe el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) que es la que tiene que ocuparse de estos temas. Tenemos que hacer una reconstrucción de justicia", agregó.