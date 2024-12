Delia Espinoza dice que caso Lava Jato seguirá "con sus mismos fiscales hasta el final" y niega desactivación de Eficcop

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Judiciales Delia Espinoza se pronunció sobre la investigación preparatoria contra el fiscal Pérez Gómez

Delia Espinoza, fiscal de la Nación, en entrevista exclusiva para RPP, indicó que se está "evaluando" posibles cambios dentro del Ministerio Público, particularmente en cuanto a la coordinación de equipos dentro de la institución.

"Estoy a menos de dos meses de haber asumido, estamos todavía evaluando [cambios]. Se han hecho unos primeros cambios respecto de un par de coordinaciones, todavía estamos evaluando al personal, los informes que nos han hecho llegar las diferentes coordinaciones, para poder ver si es que es necesario refrescar a los encargados de las coordinaciones", sostuvo.

En esa línea, se refirió al Equipo Especial de Fiscales para el caso Lava Jato -cuyo coordinador es el fiscal Rafael Vela- sobre el cual señaló que continuará "con sus mismos fiscales, hasta el final".

"Casos como Lava Jato por supuesto que van a continuar, y tienen que continuar con sus mismos fiscales, hasta el final", enfatizó.

Asimismo, la titular del Ministerio Público se refirió específicamente a la situación del fiscal provincial José Domingo Pérez, integrante del referido equipo especial, contra quien Espinoza Valenzuela ha formalizado investigación preparatoria por el presunto delito de enriquecimiento ilícito. En esa línea, enfatizó que dicha investigación no implica que sea separado del caso Lava Jato.

"En principio, todos los fiscales, operadores de justicia, jueces, incluso policías o cualquier otro funcionario público, siempre está sometido a las leyes, acá no hay diferencias. Si hay una denuncia y si hay una causa probable que ha surgido en esta carpeta respecto del fiscal Pérez, la cual yo he conocido recién a mi llegada y estaba ya, prácticamente, con el plazo vencido la investigación preliminar, no podía ampliar[se] más, en principio, número uno; y número dos: hay una pericia que puede ser cuestionable, que puede ser revisable, pero lo que sucede es que se le tiene mucho temor a la formalización", explicó.

"No es que la formalización ya es acusación, no se está llevando a juicio y no necesariamente tiene que haber una suspensión o un retiro del señor fiscal de su caso", acotó.

En otro momento, la fiscal de la Nación destacó que "refrescar" las coordinaciones dentro del Ministerio Público no implica separar a los fiscales de los casos complejos.

"Lo que quiero dejar en claro es que, cuando hablo de refrescar posiblemente, eventualmente, son las coordinaciones, no mover a los fiscales de los casos, porque son casos complejos y para poder involucrarse en el caso toma muchísimo tiempo, entonces, estratégicamente no es conveniente para la institución y para los usuarios", sostuvo.

"No se ha desactivado" Eficcop

Por otro lado, la magistrada indicó que "no se ha desactivado" el Equipo Especial de Fiscales contra la corrupción del poder (Eficcop), conformado en julio del 2022. Cabe indicar que, el último viernes, a través de una resolución, se dispuso suprimir la coordinación de dicho equipo especial e incorporar su personal "a la Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios".

No obstante, la fiscal de la Nación señaló que el Eficcop continuará "con su mismo nombre, con sus mismas características, con su mismo personal fiscal y administrativo".

"Nosotros lo que hemos hecho con el tema de Eficcop [es que] no se ha desactivado, se está desinformando de una manera irresponsable por muchas personas de que el hecho de que -estratégicamente, y por razones también presupuestales- nuestro despacho haya decidido que, para optimizar recursos, traslademos todo el equipo de Eficcop a que sea parte de su hábitat natural que es el subsistema anticorrupción. Lo hemos solamente incorporado para que continúe con su mismo nombre, con sus mismas características, con su mismo personal fiscal y administrativo", explicó.

"La única variación que se ha hecho es dejar sin efecto la coordinación porque, como comprenderán, el sistema anticorrupción tiene una coordinación, entonces no puede haber dos coordinadores; pero, en estricto, los casos van a seguir con la misma fuerza, con la misma contundencia y, sobre todo, le vamos a dar todo el apoyo como corresponde para que sigan trabajando óptimamente", agregó.

Respecto a la fiscal Marita Barreto, quien era la coordinadora del Eficcop, Espinoza señaló que "ella está afrontando un proceso penal y también un proceso administrativo disciplinario, que tiene una suspensión incluida hasta abril del 2025".