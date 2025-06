Delia Espinoza sobre Patricia Benavides: “Hay una fiscal de la Nación, que soy yo”

En Ampliación de Noticias, la fiscal de la Nación negó que exista una crisis en la institución que preside por la decisión de la Junta Nacional de Justicia de reponer a Patricia Benavides como fiscal suprema y titular del Ministerio Público.

La fiscal de la Nación, Delia Espinoza, negó este viernes que exista una crisis en la institución que preside, por la decisión de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) de reponer a Patricia Benavides como fiscal suprema y titular del Ministerio Público.

En el programa Ampliación de Noticias, Espinoza Valenzuela, cuya designación para el periodo 2024-2027 fue validada por la Junta de Fiscales Supremos, señaló que no hubo dificultad alguna, porque “nunca se detuvo” la atención en la Fiscalía. A cambio, dijo que la crisis “está instalada” en la JNJ, a la que acusó de no haber notificado válidamente la resolución que disponía el retorno de Benavides Vargas.

“No hay crisis. El tema de la crisis la ha generado una decisión que todavía no está debidamente notificada por parte de la JNJ. Ese tema ni siquiera es un tema de pugnas. Dicen que hay dos fiscales de la Nación, no existe tal situación; hay una fiscal de la Nación legítima, que soy yo”, precisó.

“Yo soy fiscal de la Nación, la señora ha venido y no es parte todavía de la Fiscalía. Todavía no se nos ha devuelto la notificación debidamente completa”, añadió.

La titular del MP alegó que no existe un video ni un acta de la deliberación y votación de los magistrados de la JNJ que decidieron la reposición de Benavides Vargas, quien había sido destituida por la anterior Junta en mayo de 2023.

“Por eso hemos pedido formalmente [el acta] de la deliberación y votación de los supuestos seis miembros que habrían firmado. Hasta ese momento, todos son dichos”, indicó.

Fiscal de la Nación dice estar dispuesta a recibir a Patricia Benavides

Asimismo, Espinoza Valenzuela rechazó la actitud que mostró su antecesora el pasado lunes, 16 de junio, cuando ingresó a la fuerza a la sede central del Ministerio Público, en el Centro de Lima, y subió hasta el piso nueve de la institución.

Pero dijo no tener problema en recibir a Benavides Vargas si es que solicita formalmente una audiencia. No obstante, evitó llamarla “colega”, ya que -repitió- aún no se notifica formalmente su reposición como fiscal suprema.

“La doctora todavía no ha sido respuesta formalmente, no se puede hablar de una colega; es una ciudadana respetable y ella debe respetar las formas y procedimientos. Yo me voy a sentar no para resolver el tema, ese tema es jurídico y le corresponde a la JNJ que nos notifique con las formalidades”, apuntó.

Fiscal de la Nación dice que puede recibir a Patricia Benavides, pero solo si solicita una audiencia formal. | Fuente: RPP

Consultada si es que existirían intereses políticos detrás de la decisión de la JNJ, la fiscal de la Nación no realizó esa apreciación, pero sí enfatizó que hay congresistas -como Américo Gonza, involucrado en el caso ‘Los Niños’- que hablan de “crisis” en la institución para presentar denuncias constitucionales contra la Junta de Fiscales Supremos, así como proyectos de ley para reformar el Ministerio Público.

“Mucha gente dice crisis, pero miremos quienes lo están diciendo, son personas denunciadas, personas con intereses políticos como lo que ayer se ha llegado a saber… [El congresista Gonza] pide en pocas palabras intervenir al MP y cesar a los fiscales supremos. Él está en esa carpeta que próximamente la vamos a terminar”, alegó.

También relacionó esta situación con el actual contexto electoral de cara a las Elecciones Generales de 2026.

“Lo que sí atribuyo, y es clarísimo, simplemente solos se están evidenciando los políticos que también fueron de gobiernos anteriores [y están] vinculados a partidos que tienen aspiraciones electorales en este momento”, finiquitó.