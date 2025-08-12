Abogado de Delia Espinoza advierte sobre "conflicto de intereses" si Patricia Benavides asumen en una Fiscalía Suprema Penal

Luciano López recordó que la extitular del Ministerio Público todavía tiene investigaciones en su contra por diversos delitos.

Luciano López, abogado de la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, sostuvo este martes que la sugerencia de su patrocinada para que Patricia Benavides vaya como representante del Ministerio Público al Jurado Nacional de Elecciones se debe a que si esta asume una Fiscalía Suprema Penal podría incurrir en un "conflicto de intereses" porque afronta hasta cinco investigaciones abiertas por diferentes delitos.

"Lo que tengo entendido es que el planteamiento (de su clienta) se debe al notorio conflicto de interés que significaría que la señora Patricia Benavides ocupe un despacho de la Fiscalía Suprema Penales (SIC), porque al menos ella tiene cinco investigaciones por delitos como cohecho activo, pasivo, asociación ilícita para delinquir, organización criminal, tráfico de influencias, negociación incompatible", manifestó en el programa 'Prueba de Fuego' de RPP.

López sostuvo que, con la decisión de Junta de Fiscales Supremos de no aceptar que la propuesta de que Patricia Benavides vaya a la JNE, la labor de Delia Espinoza será ahora ver la manera donde colocar a la exfiscal de la Nación.

"Por la trascendencia del hecho me han facilitado esa información para poderla divulgar. Si ya, lamentablemente, si eso han decidido la mayoría de la junta de fiscales supremos, entonces la doctora (Delia Espinoza) tendrá que ver como redistribuye", añadió.

Buscan inhabilitación de Delia Espinoza

Por otro lado, el abogado dijo esperar que el Congreso cumpla el debido proceso hacia su clienta, aunque reconoció ser escéptico respecto a eso. Esto lo señaló luego de conocer que un grupo de parlamentarios, así como la defensa legal de Patricia Benavides, ha presentado denuncias constitucionales contra la titular del Ministerio Público para buscar su inhabilitación por 10 años.

"Lamentablemente yo del Congreso no puedo esperar un debido proceso. Yo no tengo las suficientes garantías por la situación que tenemos, igual vamos a hacer una defensa como corresponde", indicó.