Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Entrevistas ADN
Entrevistas ADN
Canciller precisa: no hay nada que discutir con Colombia en materia fronteriza
EP 1858 • 16:33
Voces regionales
Voces regionales
¿Estamos perdiendo Machu Picchu?
EP 8 • 26:31
Letras en el tiempo
Letras en el tiempo
Palabras de Piedad
EP 29 • 42:52

Abogado de Delia Espinoza advierte sobre "conflicto de intereses" si Patricia Benavides asumen en una Fiscalía Suprema Penal

Luciano López dijo esperar que el Congreso respete el debido proceso con Delia Espinoza tras las denuncias constitucionales que tiene en su contra.
Luciano López dijo esperar que el Congreso respete el debido proceso con Delia Espinoza tras las denuncias constitucionales que tiene en su contra. | Fuente: RPP
Pedro Luis Ramos Martinez

por Pedro Luis Ramos Martinez

·

Luciano López recordó que la extitular del Ministerio Público todavía tiene investigaciones en su contra por diversos delitos.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Luciano López, abogado de la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, sostuvo este martes que la sugerencia de su patrocinada para que Patricia Benavides vaya como representante del Ministerio Público al Jurado Nacional de Elecciones se debe a que si esta asume una Fiscalía Suprema Penal podría incurrir en un "conflicto de intereses" porque afronta hasta cinco investigaciones abiertas por diferentes delitos. 

"Lo que tengo entendido es que el planteamiento (de su clienta) se debe al notorio conflicto de interés que significaría que la señora Patricia Benavides ocupe un despacho de la Fiscalía Suprema Penales (SIC), porque al menos ella tiene cinco investigaciones por delitos como cohecho activo, pasivo, asociación ilícita para delinquir, organización criminal, tráfico de influencias, negociación incompatible", manifestó en el programa 'Prueba de Fuego' de RPP.

López sostuvo que, con la decisión de Junta de Fiscales Supremos de no aceptar que la propuesta de que Patricia Benavides vaya a la JNE, la labor de Delia Espinoza será ahora ver la manera donde colocar a la exfiscal de la Nación.

"Por la trascendencia del hecho me han facilitado esa información para poderla divulgar. Si ya, lamentablemente, si eso han decidido la mayoría de la junta de fiscales supremos, entonces la doctora (Delia Espinoza) tendrá que ver como redistribuye", añadió.

Buscan inhabilitación de Delia Espinoza

Por otro lado, el abogado dijo esperar que el Congreso cumpla el debido proceso hacia su clienta, aunque reconoció ser escéptico respecto a eso. Esto lo señaló luego de conocer que un grupo de parlamentarios, así como la defensa legal de Patricia Benavides, ha presentado denuncias constitucionales contra la titular del Ministerio Público para buscar su inhabilitación por 10 años.

"Lamentablemente yo del Congreso no puedo esperar un debido proceso. Yo no tengo las suficientes garantías por la situación que tenemos, igual vamos a hacer una defensa como corresponde", indicó. 

Te recomendamos

El poder en tus manos

EP204 | INFORMES | Elecciones 2026: ¿quiénes no pueden ser candidatos a la presidencia y por qué?

No todos podrán competir en las elecciones del 2026. La Ley electoral y la Constitución establecen impedimentos claros para quienes cargan con condenas o restricciones legales. Aun así, algunos personajes siguen activos en la política realizando campañas electorales. ¿Quiénes son? Los detalles en el siguiente informe de El Poder en tus Manos.
El poder en tus manos
00:00 · 00:00

Video recomendado
Tags
Delia Espinoza Patricia Benavides Luciano López

Más sobre Judiciales

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA