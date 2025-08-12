Junta de Fiscales Supremos decidió que Patricia Benavides no sea representante del Ministerio Público ante el JNE

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La Junta de Fiscales Supremos (JFS) decidió, por mayoría de votos, que Patricia Benavides no sea designada representante del Ministerio Público ante el pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Fuentes de RPP pudieron conocer que el órgano de gobierno de mayor jerarquía del Ministerio Público determinó que Benavides ejerza funciones en la sede de la avenida Abancay.

Próximamente se definirá el despacho que ocupará la extitular del Ministerio Público, luego de que fuera reincorporada en el cargo de fiscal suprema titular, como lo dispuso el pasado 12 de junio, la actual Junta Nacional de Justicia.

La decisión se dio en el marco de la sesión extraordinaria de la JFS a la que fue citada Benavides Vargas, este martes, en calidad de fiscal suprema titular.

Siete horas de sesión

Patricia Benavides ingresó a la sede principal del Ministerio Público al promediar las 9 am. y se retiró 7 horas después, hacia las 4 pm.

En la sesión se esperaba que las máximas autoridades de la Fiscalía asignen a la magistrada a una de las plazas correspondientes a su investidura.

Según la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, Benavides Vargas podría asumir una de los dos fiscalías supremas permanentes que se encuentran disponibles, las cuales abordan casos de corrupción de altos funcionarios del Estado. La otra posibilidad era que Patricia Benavides sea designada como miembro del pleno del JNE.