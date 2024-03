Judiciales Dina Boluarte se estaría generando "contingencias penales" a futuro en caso Rolex, advierte abogado penalista

El abogado penalista Andy Carrión advirtió este miércoles que la presidenta Dina Boluarte podría estar generándose "contingencias penales" hacia el futuro luego de no haber asistido a las citas con la fiscalía para explicar la procedencia de los relojes de alta gama que posee, en una diligencia que se vio frustrada "por inconcurrencia" de la mandataria, de acuerdo a lo manifestado hoy por el fiscal supremo adjunto Hernán Mendoza ante Comisión de Fiscalización del Congreso.

"Creo que la actuación que acaba de describir el fiscal supremo adjunto de parte de la presidenta Dina Boluarte es una actuación preocupante y que la compromete con el caso que se viene investigando", dijo a la Rotativa del Aire de RPP.

El fiscal Mendoza dijo hoy en el Parlamento que las dos diligencias previstas con Boluarte a realizarse entre ayer y hoy en el marco del caso Rolex no se llevaron a cabo porque no fueron recibidos ni en la casa de la presidenta ni en Palacio de Gobierno.

Carrión señaló que la actitud de Boluarte "podría denominarse obstrucción a la justicia" en cualquier tipo de investigación.

El abogado recordó que la presidenta dijo de manera pública que iba a brindar sus descargos sobre sus relojes de alta gama "oportunamente ante la Fiscalía".

"Sin embargo, vemos que la presidenta de la República no solo no ha asistido a las diligencias programadas, sino que hay una especie de sustracción de la investigación. Porque si la fiscalía va y le toca la puerta a su domicilio y señala que no está y luego el comandante de su seguridad deriva esa diligencia a Palacio de Gobierno, y tampoco dan ninguna explicación [...] entonces son suficientes elementos para no creer en la palabra de la presidenta", señaló.

"(Dina Boluarte) también estaría generando contingencias penales de cara a un pedido de prisión preventiva, que ahora no corresponde por el estatus de presidenta que ostenta, pero que sí podría alegarse en el futuro", agregó.

Respecto al documento de la defensa de Dina Boluarte en el que se solicita reprogramar las diligencias fiscales y que fue difundido hacia el mediodía de este miércoles, Carrión dijo que se debe "advertir el sello (con la fecha) de ingreso de este escrito",

El abogado observó que aunque el documento está fechado el 25 de marzo, su ingreso por mesa de partes está sellado por recepción el 26 de marzo, el mismo día de la primera diligencia.

"Habría que indagar, porque el fiscal no lo ha mencionado [...] Esas horas son importantes y también las fechas", señaló.







Inconcurrencia de Dina Boluarte "es un claro indicador de rebeldía"

Fiscalía dispuso que diligencias se realicen hoy porque defensa de Dina Boluarte pedía reprogramar después de dos semanas

La Fiscalía de la Nación dispuso que las diligencias contra la mandataria Dina Boluarte en el marco de las investigaciones por el 'Caso Rolex' se lleven a cabo el día de hoy, debido que consideró necesario "adoptar medidas urgentes".

Ello, debido a que el pedido de la defensa legal de Boluarte Zegarra indicaba que estas diligencias se reprogramen en un solo día recién dentro de las próximas dos semanas.

"Pretende la defensa que la convocatoria a la investigada Dina Boluarte para las diligencias de exhibición y declaración Indagatoria se programen después de dos semanas, siendo su pretexto 'recargada agenda'; sin embargo, no justifica si aquella 'inspección' y 'entrega' en ejercicio de funciones como mandataria estuvieron programadas con anterioridad a la citación del Ministerio Público", se lee en el documento.

"Es necesario adoptar medidas urgentes e inmediatas, propias de las diligencias preliminares, como es la concurrencia de personal fiscal al domicilio de la investigada para la exhibición de los bienes", continúa.

En otro punto, el fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, indicó que la reprogramación de la diligencia no estarían justificadas e insistir en este punto sería un indicador de rebeldía.

"(No justifica la reprogramación) si su presencia en aquellos eventos es necesaria e indispensable como para estar por encima de su responsabilidad ante el llamado de la autoridad fiscal, lo cual es un claro indicador de rebeldía y no hace más que retardar el resultado de la investigación", concluye.