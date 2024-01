Juan Carlos Villena sobre ANC del Ministerio Público: "No he visto una mejora en lo que es el control"

Judiciales Juan Carlos Villena consideró que es la JNJ la entidad que podría realizar investigaciones disciplinarias contra la ANC del Ministerio Público

El fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, en diálogo con RPP, su primera entrevista brindada a un medio de comunicación, se pronunció en torno a la labor que viene realizando la Autoridad Nacional de Control (ANC) del Ministerio Público.

Como se sabe, la ANC-MP es una entidad autónoma creada el 2019, que tiene a su cargo "el control funcional de los fiscales de todos los niveles y del personal de función fiscal". Actualmente, se encuentra presidida por el magistrado Juan Fernández Jerí.

Cabe resaltar que la Controlaría, en octubre pasado, advirtió de presuntas irregularidades en la elección de Fernández Jerí en el cargo por parte de la Junta Nacional de Justicia (JNJ). Además, dicho magistrado ha sido señalado por Jaime Villanueva como implicado en la supuesta red criminal que habría liderado Patricia Benavides, al haber suspendido al fiscal superior Rafael Vela Barba en contubernio con la otrora fiscal de la Nación.

"No he visto una mejora en lo que es el control"

Consultado sobre su evaluación de la ANC-MP, Villena Campana consideró que la labor de dicho organismo no ha representado una mejora al interior de la Fiscalía.

"Yo, por lo menos, podría decir que no he visto una mejora en lo que es el control", indicó.

"Es cierto que la ANC -ahora autónoma administrativa y funcionalmente- puede realizar muchas investigaciones de oficio, constituirse (…) inmediatamente, recabar la información, los actuados, y adoptar las medidas que correspondan. Creo que, por lo menos, eso no hemos visto en algunos casos, como los que han sido de mayor difusión y han causado mayor alarma", añadió.

En ese sentido, indicó que, dada la autonomía de dicha entidad, la institución que podría evaluar alguna investigación disciplinaria en su contra sería la JNJ.

"La autoridad es justamente autónoma, independiente. En todo caso, está sujeta a la JNJ que puede adoptar investigaciones disciplinarias de ser el caso, incluso de oficio", sostuvo.

Asimismo, respecto a las sindicaciones de Jaime Villanueva sobre Fernández Jerí, el fiscal de la Nación sostuvo que las investigaciones sobre el caso deberían determinar lo que ocurrió, y también si es que se "excedió" en la suspensión de Rafael Vela.

"Todos esos aspectos están siendo y deben ser objeto de investigación (...) Las investigaciones tienen que decirlo. Yo no puedo aseverar que, efectivamente, se excedió o no, o que hubo o no un contubernio o, como se dijo, un juego en pared. Las investigaciones tendrán que determinar lo que realmente ocurrió", señaló.

Respalda a todos los equipos especiales de la Fiscalía

El fiscal de la Nación también manifestó su respaldo a todos los equipos especiales de la Fiscalía, tales como el EFICCOP, el equipo especial para el caso Cuellos Blancos o el equipo especial para el caso Lava Jato.

"Respaldamos a todos los equipos especiales, a sus coordinadores, así como a los fiscales superiores coordinadores de cada una de las coordinaciones de fiscalías especiales que tenemos en el Ministerio Público", recalcó.

En ese sentido, aseveró que, si el Poder Judicial lo determina, el fiscal superior Rafael Vela podría retornar a su cargo en la Fiscalía.

"(Tiene) una suspensión, los plazos tendrán que cumplirse o si es que existe una decisión judicial que lo reponga, simplemente, se le reincorporará a la institución (...) En el ámbito judicial, podría haber una decisión en ese sentido. En el ámbito administrativo entendemos que esa decisión ha sido concluida en una segunda instancia", indicó.

Además, resaltó que su respaldo al equipo especial Lava Jato radica en que la adjunta de Vela Barba es ahora coordinadora de dicho equipo. "No se ha designado otro coordinador", remarcó.

En lo que respecta al proceso disciplinario contra José Domingo Pérez, el fiscal de la Nación prefirió no pronunciarse.

"Yo no podría decir algo al respecto, cada fiscal tiene sus casos y, por supuesto, tiene que cumplir su labor con diligencia, observando el debido proceso, con objetividad, como corresponde a perseguir el delito", puntualizó.