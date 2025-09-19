Últimas Noticias
Desbaratan peligrosa banda 'Los injertos del Rímac' en megaoperativo: allanan inmuebles y detienen a presuntos miembros

Los involucrados fueron intervenidos en un operativo realizado este viernes, en el que se allanó 19 inmuebles en diversos distritos de Lima.
Los involucrados fueron intervenidos en un operativo realizado este viernes, en el que se allanó 19 inmuebles en diversos distritos de Lima. | Fuente: Ministerio Público
Luis Rodriguez J.

por Luis Rodriguez J.

·

El Ministerio Público indicó que la organización criminal se dedicaba a extorsionar a colectiveros informales en el Rímac, Cercado de Lima y Miraflores, además de comerciantes y gremios de construcción civil. Exigían pagos a través de monederos electrónicos.

El Ministerio Público y efectivos del Grupo Especial contra el Crimen Organizado (Grecco) de la Policía Nacional del Perú (PNP) realizaron este viernes un operativo de allanamiento en 19 inmuebles ubicados en 5 distritos de Lima y se intervino a más de una decena de presuntos integrantes de la organización criminal ‘Los injertos del Rímac’.

Según informó la Fiscalía, el operativo -a cargo de la fiscal provincial Irene Mercado Zavala, de la Segunda Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada contra la Criminalidad Organizada- tuvo lugar en los distritos de San Juan de Lurigancho, Rímac, Cercado de Lima, San Miguel e Independencia. Respecto a los intervenidos, la Fiscalía contra la Criminalidad Organizada logró que el Poder Judicial dicte detención preliminar judicial contra 12 de ellos, de nacionalidad peruana.

“Es una investigación que dura más o menos un año; definitivamente, hacer una investigación de esta envergadura no es tan fácil, pero esta investigación se diferencia de otras porque hemos llegado a ellos, a vincular a la organización criminal, a través de los Yapes y Plin que usaban, empleaban un monedero digital; y, de esta manera, hemos levantado el secreto bancario y hemos podido vincular la trazabilidad del dinero", indicó la fiscal Mercado a la prensa.

¿Cómo operaba la presunta red criminal?

El Ministerio Público indicó que ‘Los injertos del Rímac’ se dedicaban a extorsionar a conductores de colectivos informales en los distritos de Rímac, Cercado de Lima y Miraflores, además de comerciantes, dueños de restaurantes y gremios de construcción civil.

Las investigaciones apuntan a que dicha organización criminal operaba amenazando a los colectiveros a través de mensajes de WhatsApp, exigiéndoles el pago de un cupo semanal de entre 20 y 25 soles por vehículo.

Al respecto, el teniente general PNP Zenón Loayza, en declaraciones a la prensa, precisó que, en los allanamientos, se encontró dinero en efectivo tanto en soles como en dólares. 

"Estamos en el proceso de registro como consecuencia de los allanamientos y se ha encontrado más de S/ 225 000 y, aproximadamente, US$ 2 500. Además, un arma de fuego, municiones y stickers que identifican a la organización, que colocaban a los vehículos que venían pagando cupos extorsivos", sostuvo.

Además, indicó que la red criminal habría operado con dos cabecillas y que colocaban stickers a los vehículos obligados a pagar los cupos extorsivos.

"La organización tiene dos líderes. Por un lado, los alias Maycol y Criter, y es materia de investigación su participación en, por lo menos, 6 eventos criminales como actos de sicariato, lesiones, entre otras [...] La ruta de transporte principal que se ha investigado es la ruta desde la av. Alcázar en el Rímac hasta el óvalo de Miraflores”, señaló.

“Son 4 tipos de logo que identifican a la organización: el delfín, la corona, el mono y un tigre con las iniciales de Los Injertos del Rímac, LIER, y también las iniciales MC que es de Maycol y Criter, cabecillas de la organización", agregó.

Por su parte, la fiscal Irene Mercado resaltó que la organización criminal se configura con esos dos cabecillas, un lugarteniente y los recaudadores, que cobraban los cupos a través de Yape y Plin.

"El dinero, las extorsiones, los reciben a través de Yape y Plin. Es cierto que los teléfonos están a nombre de otras personas, pero las cuentas están asociadas a esos teléfonos. A veces ellos niegan que el dinero sea de ellos, pero el celular no será de ellos, usaban el nombre de otras personas, pero el Yape sí está asociado a ese celular", precisó. 

La magistrada indicó que la red criminal habría amasado la suma de hasta S/ 2 847 451 y que la Fiscalía podría solicitar contra los implicados hasta 15 años de cárcel. 

Hace 39 años, el periodismo de servicio se visibiliza en el Rotafono de RPP, plataforma que se pone a disposición de las audiencias como fuente de información y canal mediador entre la población y las autoridades para conseguir una posible solución a sus demandas.
