Eduardo Pérez Rocha señaló que debió monitorearse a Vladimir Cerrón antes de sentencia judicial

El exdirector general de la Policía Nacional Eduardo Pérez Rocha cuestionó que haya existido un seguimiento al líder del partido Perú Libre, Vladimir Cerrón, poco antes de que el Poder Judicial emitiera una sentencia en su contra por el caso ‘Aeródromo Wanka’.

Y es que el exgobernador de Junín figura como no habido desde el pasado 6 de octubre, cuando el Poder Judicial lo condenara a tres años y seis meses de prisión efectiva por el delito de colusión.

Desde la clandestinidad, Cerrón Rojas ha utilizado constantemente sus redes sociales para atacar al jefe de la Dirección de Investigación Criminal (Dirnic), Óscar Arriola, por tramitar la alerta roja ante la Policía Internacional (Interpol), a fin de disponer su captura en el extranjero.

Al respecto, Pérez Rocha consideró que el Ministerio Público debió prever un posible fallo en contra del líder de Perú Libre.

“Se ha dado la sentencia y no ha habido ese seguimiento. Lamentablemente, Cerrón se burla y está retando a Arriola, al decir: ‘¿por qué no ubica a los generales que están con orden de captura?’. Esto es algo preocupante”, señaló en La Rotativa del Aire.

“Lo que pasa es que hay una organización política que está dándole el cuidado y resguardo a Cerrón. Hemos visto que se están dando 100 mil soles como recompensa, ¿quién no conoce a Cerrón a nivel nacional? Pero debe estar tan bien resguardado en lugar que no es conocido y no está visible”, agregó.

Finalmente, el exdirector de la PNP consideró que se debe modificar el Código Procesal Penal para agilizar las capturas y sentencias judiciales. “Si no, es letra muerta lo que tenemos en nuestros códigos”, apuntó.

Mininter ofrece S/100 000 por información que facilite la ubicación y captura de Vladimir Cerrón

El exgobernador regional, Vladimir Cerrón, fue incluido desde este viernes, 13 de octubre, en el Programa de Recompensas del Ministerio del Interior al encontrarse prófugo de la justicia desde inicios de mes.

Se ofrece un beneficio económico de S/ 100 000 al ciudadano que brinde información idónea que facilite su captura. La Comisión Evaluadora de Recompensas Contra la Criminalidad (Cercri) del Mininter acordó incluirlo por contar con una orden de captura en calidad de autor del delito de colusión en agravio del Estado.