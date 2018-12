Edwin Oviedo denunció que la Fiscalía lo está forzando a ser colaborador eficaz en el caso "Los Cuellos Blancos del Puerto". | Fuente: AFP

La Fiscalía presentó ante el Tercer Juzgado Nacional de Investigación Preparatoria del Sistema Nacional Anticorrupción, el requerimiento de prisión preventiva contra Edwin Oviedo Picchotito, presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF).

La medida se da en el marco de la investigación en contra del dirigente deportivo por su vínculos con los integrantes de la presunta organización criminal "Los Cuellos Blancos del Puerto", lidereda por el exjuez César Hinostroza.

El pedido de prisión también alcanza al abogado de Oviedo, Jose Carlos Isla Montaño, y Javier Prieto Balbuena, gerente de la Empresa Nacional del Puerto (Enapu). El juzgado informó que la audiencia se realizará este lunes 17 de diciembre a las 4:00 p.m.

#LoÚltimo | Citación a audiencia de prisión preventiva contra Edwin Oviedo. pic.twitter.com/imWF8jk6vs — Sistema Nacional Anticorrupción del Poder Judicial (@SEDCF_PJ) 16 de diciembre de 2018

Denuncia presiones

A través de una carta a la que tuvo acceso en exclusiva RPP, el dirigente deportivo Edwin Oviedo denunció que la Fiscalía lo está forzando a ser colaborador eficaz para que pueda involucrar a congresistas, políticos, jueces y fiscales supremos.



Luego de ello, Jorge Chávez Cotrina, coordinador de las Fiscalías contra el Crimen Organizado, negó que las fiscales a cargo del caso hayan buscado presionar a Edwin Oviedo para que involucre a otras personas.

Además, aclaró que la fiscal Sandra Castro -sindicada por el dirigente como la persona que hizo la propuesta- no es quien está a cargo de la investigación de Edwin Oviedo, sino que es Rocío Sánchez y que en caso de que le haya pedido ser colaborador eficaz, "no es ninguna presión".

"Si han conversado con el señor Oviedo para ver una posibilidad de que se someta a algún tipo de facultades del derecho […] eso no es ninguna presión, porque la ley los faculta. Y si él no decide, simplemente dice que no y las investigaciones continúan", dijo a RPP.